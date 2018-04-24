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Trump'tan 1915 olayları açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Trump 1915 olayları için soykırım ifadesi yerine diğer ABD Başkanları gibi 'büyük felaket' ifadesini kullanmayı seçti.

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen 1915 açıklamasını yaptı. Trump 1915 olayları için soykırım ifadesi yerine diğer ABD Başkanları gibi 'büyük felaket' ifadesini kullanmayı seçti. ABD'deki Ermeni Lobisi 1915 olaylarınının soykırım olarak nitelendirilmesi için büyük çaba sarf ediyordu.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ve İran ile nükleer anlaşmanın geleceğine dair görüştü.

İkili görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi. Fransa'ya ise Suriye'deki desteği için teşekkür etti.

Trump, 1915 Olayları için "büyük felaket" ifadesini kullandı.

Trump Suriye konusuna ilişkin, ''Suriye'den çekilmeyi çok isterdim'' açıklamasını yaparken Macron ''Suriye sorununu ele aldık. Bugün Suriye konusunda, DEAŞ karşısında uluslararası koalisyon için biraradayız ama yarın Suriyede siyasi çözüm konusunu çözmemiz de gerekiyor. Suriye insanları geleceklerine özgür şekilde seçmeli'' dedi.

Macron, ''İran ile yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak isterdik, çıkarlarımız dahilinde resme daha geniş bakmak gerekir'' vurgusu yaptı. Trump ise ''anlaşma olabilir de olmayabilir de'' dedi.

Suriye konusunda sürecin ne kadar uzaması bekleniyor sorusuna Macron, ''Uluslararası koalisyonun DEAŞ konusu bitti şimdi barış insası sürecinin başladı, diplomatik işi bitirmemiz lazım, bunun daha başındayız'' dedi. Sahada DEAŞ karşısında bulunduk, şimid yeni bir çerçevede savaş sonrası adaptosyon zeminin hazırlanması ve sahadaki realitenin düzelmesi ve uzun vadeli barışın tesisi için ortak çalışacağız'' ifadeleRİni kullandı.

Trump ise Fransa ile bu konuda yakın çalıştıklarını ifade etmekle yetindi.

Macron, işgal değil barış inşasının önemini vurguladı ve endişelerin çözümüne bu yönde yaklaşmak gerektiğini vurguladı.

Trump ise Ortadoğu'nun ABD'ye 7 milyar dolar maliyeti olduğunu ve karşılığında hiçbişey alınmadığını vurguladı. ''ABD bedel ödemeye devam etmeyecek, sahada askerlerimiz var'' diyen Trump, bunun bedelini ödeyecek ülkeler olduğunu ifade etti.

Trump İran'ın kendilierini tehdit etmesi durumunda bunun bedelini ödeyeceğini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları Ermeni lobisi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
dese ne olur demese ne olur piderast
mumnuniyetle karşılıyoruz açıklaması yapsın İbrahim kalın
bitmediniz ,her yıl aynı şebeklik.
Zaten ermeni meselesini 29 ülke soykırım olarak kabul etmiş.Bunların arasında Lübnan da var stratejik ortak Rusya da var seçim vira seçim:)
Dış politika mükemmelll görüyorsunuz her şey ortada
Hayatları artık bu numaralar.
İmamhatipler kapatılmasın
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