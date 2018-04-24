Trump'tan 1915 olayları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump merakla beklenen 1915 açıklamasını yaptı. Trump 1915 olayları için soykırım ifadesi yerine diğer ABD Başkanları gibi 'büyük felaket' ifadesini kullanmayı seçti. ABD'deki Ermeni Lobisi 1915 olaylarınının soykırım olarak nitelendirilmesi için büyük çaba sarf ediyordu.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye savaşı ve İran ile nükleer anlaşmanın geleceğine dair görüştü.

İkili görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi. Fransa'ya ise Suriye'deki desteği için teşekkür etti.

Trump, 1915 Olayları için "büyük felaket" ifadesini kullandı.

Trump Suriye konusuna ilişkin, ''Suriye'den çekilmeyi çok isterdim'' açıklamasını yaparken Macron ''Suriye sorununu ele aldık. Bugün Suriye konusunda, DEAŞ karşısında uluslararası koalisyon için biraradayız ama yarın Suriyede siyasi çözüm konusunu çözmemiz de gerekiyor. Suriye insanları geleceklerine özgür şekilde seçmeli'' dedi.