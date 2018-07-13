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Trump'ın İngiltere ziyaretine tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Başkent Londra başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde geniş katılımlı Trump karşıtı protestolar düzenleniyor

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketi ile İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" işbirliğinde organize edilen ilk gösteri için eylemciler sabah saatlerinde Başbakanlığın Londra dışındaki özel konutu Chequers yakınında toplandı.

Adadaki ziyaretinin ikinci gününde Trump'ın Başbakan Theresa May ile burada görüşeceğini bilen eylemciler, gösteride İngiliz lidere Trump ile görüşmemesi çağrılarında bulundu.

Eylemde Trump'ın İngiltere'de istenmediğini dile getiren göstericiler, politikalarını eleştirdikleri Trump'ın lider olmadığını, kadın düşmanı, ırkçı ve aileleri bölen bir kişi olduğunu savundu.

Öğleden sonra başkent Londra'da başlayan ve "Irkçılığa Karşı Dur", "İklim Değişikliğine Karşı Kampanya", "Savaşı Durdurun Koalisyonu" ile "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası" adlı grupların organize ettiği, her yaştan katılımlı gösteri için ise eylemciler İngiliz yayın kurumu BBC'nin önünde bir araya geldi.

- İngiliz Müslümanlardan destek

Bu sırada aynı gösteriye destek veren İngiltere'deki "Britanya Müslüman Birliği (MAB)" ile Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları" da BBC yakınındaki Cavendish Meydanı'nda cuma namazı kıldı. Namazın ardından Müslüman toplumun üyeleri BBC'ye geçerek Trump karşıtı yürüyüşe katıldı.

Buradan başlayarak kentin ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyen eylemciler, yürüyüş boyunca "Trump defol" ve "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sırasında başkentin en kalabalık kavşakları olan Oxford Circus ile Piccadilly Circus'dan geçen göstericiler ellerinde de "Faşistler gitsin, sığınmacılar gelsin", "Kudüs dünyanın başkentidir", "Trump çöplüksün!" ve "Trump burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocuların Trafalgar Meydanı'na varmasıyla burada yapılan konuşmalarda, Başbakan May ile Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump ile görüşmemesi ve ülkeye bir daha alınmaması için çağrılar yapıldı. Uluslararası topluma da Trump'a baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 7 saat süren eylem sebebiyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokak bir süreliğine trafiğe kapatılırken, protestonun atlı polisler ve polis helikopteri ile izlendiği görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, yoğun katılımlı eylem sebebiyle Trafalgar Meydanı'nda maksimum kapasiteye ulaşıldığı uyarısı yapılarak, iş çıkışında gösteriye katılmak isteyenlerin planlarını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Londra dışında benzer gösteriler ülkenin Leeds, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Cambridge, Manchester, Liverpool, Oxford, Leicester, Norwich, Nottingham, Portsmouth, Cardiff, Edinburgh, Glasgow ve York gibi birçok kentinde de düzenleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşen Trump'ın bu akşam İskoçya'ya hareket etmesi ve hafta sonunu orada kendisine ait golf tesislerinde geçirmesi öngörülüyor. Trump'ın İskoçya ziyareti özel olacak ancak golf tesisi yakınlarında hafta sonu boyunca protestoların yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump ingiltere protesto

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