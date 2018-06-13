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TSK'dan son dakika açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

TSK: "Irak Kuzeyi, Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir."

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklamada, 'TSK: "Irak Kuzeyi, Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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