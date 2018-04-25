TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

TSK, Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerin Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurulup kullanılan bir teleferiği imha etti.

Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, Irak topraklarında teröristler tarafından kurulup kullanılan bir teleferik imha edilmiştir. pic.twitter.com/vjX3MaizyE — TSK (@TSKGnkur) 24 Nisan 2018