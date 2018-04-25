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TSK, teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye geçiş yaptıkları teleferiği imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristler tarafından Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurdukları bir teleferiği imha etti.

TSK, Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerin Irak topraklarından Türkiye’ye geçiş yapmak için kurulup kullanılan bir teleferiği imha etti.

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