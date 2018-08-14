Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet müdürü Atilla Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı.
OTOMOBİLİNDE BULUNDU
Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi. (AA)
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