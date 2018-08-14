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Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden hakkında tüm Türkiye'de yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı.

Tüm Türkiye'de aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet müdürü Atilla Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı.

OTOMOBİLİNDE BULUNDU

Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele geçirildi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi. (AA)

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Ankara FETÖ atilla eser alışveriş merkezi gözaltı AVM

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