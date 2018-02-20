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Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesitler paylaşarak eleştiri yaptı

Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

Tuncay Özkan Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili video paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından kesitlerin alındığı videoda, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda kullandığı sözlere yer verildi.

Tuncay Özkan, tweetinde “A'dan Z'ye kadar gün gün Erdoğan'ın kandırılma hikayesi... İnternet denen bir olay var, her şey kayıtlarda” ifadelerine yer verdi.

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İşte o video;

Videoya Twitter kullanıcılarından çeşitli yorumlar geldi. Tweetlerin bazıları şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Tuncay Özkan

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Erdoğan kendisini kandıran herkesten bunun hesabını sordu,peki bu paylaşımı yapan tuncay özkan pkk'da ne bulduda demirtaşı kurtarıcı olarak görüyor,chp fetö ve pkk' tarafından aldatılmış kandirilmışmıdır acaba,peki chp ne zaman bunun farkına varacaktır
@cbozanli YAV HADİ GİDİN YETER ARTIK,ESKİ TÜRKİYE BUNDAN KAT KAT İYİYDİ.AYSUN KAYACIYADA SELAM OLSUN,TESBİTLERİNDEN DOLAYI KUTLARIM.BİR ÜLKEDE EN TEHLİKELİ KISIM SORGULAMAYAN KESİMDR.BİZDEDE MİLYONLARCA VAR,BUDA BUNLARA YETİYOR ARTIYOR BİLE
@cbozanli chp li değilim sürekli AKP ye oy verdim hesabını kim sordu 17 yılda binlerce şehit verdik ama çürük bilo gemicik yuzdururken vatan evlatları bedelini ödüyor hiçbir zaman KANDIRILDIM deyip geçenlerin çocukları bedel ödemiyor yeter kandirildigimiz
@cbozanli İyide bu kapsamda kandırılan diğer insanlar cezalandırıldı, onlar ne yapsın.
@cbozanli PEKI ERDOGANDAN HESAP SORULMUYACAKMI HER ADATILGININDA ULKEYE NELERE MAL OLDUGUNU BILIYORMUYUZ ASIL KIM SUCLU BIRAKIN TROLLUK YAPMAYI BIRAZ VICDANINIZ VARSA HEP EV SAHIBIMI SUCLU HIRSIZIN HICMI GUNAHI YOK SORUN BAKALIM NASRETIN HOCAYA
@cbozanli şark kurnazı
Erdem nedir bilmediğiniz belli. Devletin içinde bu kadar hain varken herkes kandırılabilir önemli olan ve devlet adamlığının gereği kandırıldığını öğrendikten sonra bunu itiraf edip bir daha kanmamaktır. Siz kendi içinize devlet hainlerini ve ezanın okunmasını bile hazmedemeyen insanları sokmuşsunuz sizde ya bunlardansınız yada onlar sizi kandırmışlar bir uyanın ondan sonra başkalarına laf sokun. Maymun uyandı 2 lafla insanların fikirlerini değiştiremezsiniz.
@hasmelkader Sorun aldalıtmak ve ya aldatılmamak değil, sorun kendi dışında kimsenin aldatılmış olmasına sans vermemek. Suan 100 binlerce kişi yargılanırken kendinden olan kimseyi yargı karşısına çıkaramamak.
@hasmelkader KUSURA BAKMAYIN HÖT ZÖTLE ÜLKE YÖNETİLİYOR.O MEVKİYE TÜRÜBÜNLERE VE NAMAZ NİYAZ İŞİYLE UĞRAŞAN SIRADAN BİR MEMUR KOY ODA YAPAR
@hasmelkader Devleti yönetenlerin bu kadar kandırılma lüksü olamaz..bu hainleri aramıza alanlar hiç mi sorumlu değil...
trollere birşey anlatamazsın.Recep efendi süt kara desin,yarın hepsi süt kara der.
Bend e aldatildim valla ????????
Tuncay Özkan kim ya onun geçmişinde ne entrikalar var acaba.Sahibi olduğu Kanalı ve medya kuruluşunu Fetö yapılanmasına gerçekte kaça sattı.Kimden kaça aldı.Kemaliyenin zengin ailesindenmiymiş kendisi patronluğa kimin hakkında ne haberler yaparak bu mal varlığına ulaştı.
akıllı geçinen chp aptalın önde gideni
CHP birde kendi videolarina baksın ne ler demiş nesözler vermiş neler yapmış bu internet sizin icinde var.
Hep Erbakan hocaya oy vermiştim ta 2002 yılına kadar.Ak gelince onları müslüman,doğru dürüst ve hakikatan İslamı yeniden canlandıracaklar sandık ve oy verdik fakat millet olarak aldatıldık kandırıldık.Seçimlere küstüm 2002 den beri oy vermeye gitmiyoruz ailecek.Bu ak hepsinden hain çıktı.
Her şeyi diyeceksin ve yapacaksın, sonra ben demedim kandırdılar beni diye masum ayaklarına yatacaksın.Bunu akkoyunlar yer ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarında akkoyunlardan ibaret değil ki.Bu söylenenleri başkası dile getirirse suç oluyor, hatta fetöcü oluyor. Oh ne hala MEMLEKET.
NE KADAR HAİN VAR ÜLKEDE HEPSİ CHPYE DOLMUŞ
ALISKANLIK OLMUS ALDATILMAKBU KADAR KOLAY SAVUNMA OLMAZ ALDATILAN LAR SIRADAN BIRILERI DEGIL ALDATILMA BIR KERE OLUR SORA OLANLAR RA DA BILEREK LADES DEMEKTIR O GUNU KURTARMAK ICIN SOYLEDIGIN LAFLAR SONRADAN BASINI AGRITIR AKSAM YEDIGIN HURMALAR GUNDUZ KICINi TIRMALAR
@nesat54 Ne pis düşüncen var mübarek hurmayıda pislettin . öğğğğ. bunlar ne biçim yaratıklar..
tuncay özkan sen önce dön kendine bak. hdp nin köpeği pkk ile dhkpc ile tikko ile omuz omuza olan sizler değilmisiniz, 1980 öncesinin sözde koministleri bugün mustafa kemal ataürkün adının arkasına sığınıp vatan hainleri ile bbir oluyorlar. bu millet sizi tanıdı her dediğinize inanan cahillerle devam edin siz.
@kaya6062 AH TUNCAY ÖZKAN AAAH! ŞU AÇILIMI ÇIKARDIN ORTAYA, PKK 2 YIL DAHA DA GÜÇ TOPLADI. HENDEKLER, TÜNELLER KAZDI BU ARADA... HABURDA ÇADIR MAHKEMELERİ KURDUN. SÖZDE İŞİDLE SAVAŞSIN DİYE SINIRDAN SURİYE'YE DAVULLARLA PKK LILARI UĞURLADIN. MİLLETİ KANDIRMAK İÇİN ÜLKEYİ PARAYLA DOLAŞAN AKİL ADAMLARIN DA VARDI YA...
sen önce konuşma tarihlerine bak hepiniz kemal kafalısınız
Tamamen motaj Sayin Cumhur başkani yil içinde binlerce konuşma yapio al cimbizla yap montaji velevki oyle en azindan Öz eleştiri yapio siz CHP olarak kendiniz bunu yapanbiliyomusunuz..
Olm reyiz gandirildi çünkü çok saf ve temiz.Akıllı ama ders calismiyor işte ondan kandiriyolar.
Benim zoruma giden bir Türk Milliyetçisi olarak Devlet Bahçeli tarafindan aldatılmak.
İnsan bir kere aldatılırsa suç altadandadır. Ama birden fazla aldatıldığına 'ben ne kadar da aptalım' diye düşünmesi lazım.
manyak hırsını yenemiyor . Reis sizi tımar etti . ne yapsan boş seni partin bile istemiyor
chpnin kadrosuna bak.. okeye 4. bile olamazlar
Ülke zor durumdaymış 7 düvel saldırıyor muş bunların umurunda değil varsa yoksa karı kız bir de bol alkollü muhabbetler . bunlar böyle kişilksiz tipler . bunların lafından ne olur ...
tayyip savuruyor. hiç oy vermedim. beni kandıramadı. gunahınada ortak olmadım.şu tek yuzukten baska malım varlıgım çıkarsa bilki hırsızlık yaptım diyen tayyip. şuan çok farklı zengin. demekki kendi sözü itibarıyla hırsızlık yapmış
Avanak olanlar avanak olanı beğenir tabii ki, Erdo milleti sürekli keklediği için millet de sürekli keklenen Erdo'ya bayılıyor, şaşıracak bir şey yok.
Alacak ve menfaat mevzu bahis olunca Yahudi eski defterleri karıştırırmış. Şu anda ülkenin durumu malum. Hala eski hesaplardan çıkar ve rant sağlamak isteyenler içinde bulunduğumuz durumu hiç görmüyorlar. Dünya saldırıyor Türk'e ....
MAN ADASI BELGELERİ MAHKEME KARARI İLE DOĞRULANDI. BİRİLERİ BİZİ BELGELER DOĞRUYSA İSTİFA EDECEĞİM SİYASETİ DE BIRAKACAĞIM DİYE KANDIRDI MI ŞİMDİ..!? AH TUNCAY AH. HER ŞEY KAYIT ALTINDA.
chp dende böyle konuşmalar derlemesini bekliyoruz . bu zeki adamlar!!!! yapsınlarda seyredelim
ben, bir lafa bakarım laf mı diye, birde söyleyene bakarım Adam mı diye.
ne diyo bu tuncay özkan değişiği
sayın milletvekilim bizlerde ticaretle uğraşıyoruz bizde çok kandırıldık .görünürde beyefendiymiş gibi görünen nice işadamları gördüm ama işin içine ticerat girdimi beşpara etmiyen adamlar oluyorlar vicdansız oluyorlar afedersiniz ama sikile sikile bir hal olduk bi kulağımızn arkası kalmadı çk özür diliyorum siyasette öyle bişey sanırım rte de çok denedi hakkıdır siyasettir bu en azın dan denedi doğru yolu bulmak için kendi inandığı şeyi bulmak için bence başarıyor ....en azın dan denedi ......başarılı oldu ama ben başarılı olamadım .......ne yapmak gerek başaranın elini öpmek gerek
amerikan terier seni
devlet aldanmaz devlet icindeki hainler uyarilmasina ragmen bilincli aldanır ve bu aldanış ulkene zarar veriyorsa sende hic bir bedel ödemiyorsan bu bilinçli ihanetdir er geç cezası olur
akıl işi değil bu bu başka bir özellik tuncay
o günleri yaşları uygun olan bilir 70 yıllarda AP vardı adalet partisi o partinin başında rahmetli demirel vardı Partiye yeni bir kan heyecan katmak için kongrede Bitlis Millet Vekli rahmetli kamran inan genel başkanlık için aday olmuştu seçilemedi ayrı konu ancak onun hiç unutulmayacak sözü vardı Demişti ki Türkiye dünyada en çok haini olan ülkedir aradan 40 yıl geçti şimdi onun ne kadar haklı olduğu yaşanıyor Gerçi FETO VE onun bağından beslenenlerin kanada da delil üretme üssü var kes kopyala yapıştır Hamamda şarkı söyleyenler kendini ünlü sanatçı sanır bilyrmusunuz
Erdemlilik miş yok artık, beyin de lazım. Muaviye deve hikayesi gibi
Yıllarca DEVRET BAHÇELİ'ye oy verdiğimi sanıyordum meğerse AKP ye oy veriyormuşum ben de kandırıldım.Artık çok İYİ olacak inşallah.
Yav devletin onca savcısı var hakta belli batılda belli hain çıkmış ben vatan hainiyim diye bagiriyo sayın savcılar sizlere o vazife niçin teslim edildi neyi bekliyonuz bu köpekleri ne urutuyonuz
Barzani bile aldatılmış ise söyleyecek birşey kalmamıştır.
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