Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım

Tuncay Özkan Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili video paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından kesitlerin alındığı videoda, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda kullandığı sözlere yer verildi.

Tuncay Özkan, tweetinde “A'dan Z'ye kadar gün gün Erdoğan'ın kandırılma hikayesi... İnternet denen bir olay var, her şey kayıtlarda” ifadelerine yer verdi.

İşte o video;

Videoya Twitter kullanıcılarından çeşitli yorumlar geldi. Tweetlerin bazıları şöyle;

8 seçim kaybetmiş kılıçdaroğlu https://t.co/c8UYrhBzglçim kaybetmeye aday hala Erdoğanla uğraşıyorsun önce kendinize bakın kılıçdaroğlu sizileri nasıl kandırıyor bu kadar başarısız olduk diye bir düşünün — Ertuğrul sungur (@ErtugrulSungur) 19 Şubat 2018

Önce bir aynaya bakın. Sonra saldırın. Hayatınız başkalarını eleştirdiklerinizle dolu. Öğrenemediyseniz öğrenin artık millet saf değil. Bu zamana kadar milletin adamlarını yalanlar ile yıktınız artık yı-ka-ma-ya-cak-sı-nız... — Fatih (@7852_fthylmz) 20 Şubat 2018

Söylediği tek doğru şey, internetin gücü ve söylediğin sözün esiri olursun. — ARAS (@aras14_2) 20 Şubat 2018