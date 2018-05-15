Tunceli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 yılı Ramazan ayına 16 Mayıs Çarşamba günü, tutacağımız ilk ramazan ayı ile başlamış olacağız. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Tunceliler, imsak vakti ve iftar saati kaçta merak ediyor, Tunceli Ramazan imsakiyesi araması yapıyorlar. Diyanetin hazırladığı şehrin Ramazan imsakiyesinde Tunceli'de ilk oruç için imsak saati 3.20 iken iftar saati ise 19.35 olarak görülüyor. İşte Tunceli Ramazan imsakiyesi 2018...

TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:01 12:24 16:16 19:35 21:09 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:00 12:24 16:16 19:36 21:11 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:17 05:00 12:24 16:16 19:37 21:12 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:24 16:16 19:38 21:13 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 04:58 12:24 16:16 19:39 21:15 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:14 04:57 12:24 16:17 19:40 21:16 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 04:57 12:24 16:17 19:40 21:17 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 04:56 12:25 16:17 19:41 21:18 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:10 04:55 12:25 16:17 19:42 21:20 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:09 04:55 12:25 16:18 19:43 21:21 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:08 04:54 12:25 16:18 19:44 21:22 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:07 04:53 12:25 16:18 19:45 21:23 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:06 04:53 12:25 16:18 19:45 21:24 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:05 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:04 04:52 12:25 16:19 19:47 21:27 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:03 04:51 12:25 16:19 19:48 21:28 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:51 12:26 16:19 19:48 21:29 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:26 16:20 19:49 21:30 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:50 12:26 16:20 19:50 21:31 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:50 12:26 16:20 19:50 21:32 21 05 Haziran 2018 Salı 03:00 04:50 12:26 16:20 19:51 21:33 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:58 04:49 12:27 16:21 19:52 21:35 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:35 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:36 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:57 04:49 12:27 16:22 19:54 21:37 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:57 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38 28 12 Haziran 2018 Salı 02:57 04:48 12:28 16:22 19:55 21:38 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:56 04:48 12:28 16:22 19:55 21:39 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:48 12:28 16:23 19:56 21:40

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” (Tirmizî, Savm 13)

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah söyle buyurmustur:

“Allah Teâlâ: «İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim» buyurdu.