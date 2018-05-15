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Tunceli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:21 | Son Güncelleme

Tunceli Ramazan imsakiyesi haberimizde. 16 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayı başlamış ve ilk oruç için iftar vaktini beklemeye başlayacağız. Tunceli'de Ramazan orucunu tutmak, farz ibadeti yerine getirmek isteyenler Tunceli Ramazan imsakiyesi araması yaparak Tunceli imsak ve iftar vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki sahur ve iftar saati kaçta? İşte Tunceli Ramazan imsakiyesi 2018...

Tunceli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 yılı Ramazan ayına 16 Mayıs Çarşamba günü, tutacağımız ilk ramazan ayı ile başlamış olacağız. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Tunceliler, imsak vakti ve iftar saati kaçta merak ediyor, Tunceli Ramazan imsakiyesi araması yapıyorlar. Diyanetin hazırladığı şehrin Ramazan imsakiyesinde Tunceli'de ilk oruç için imsak saati 3.20 iken iftar saati ise 19.35 olarak görülüyor. İşte Tunceli Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:01 12:24 16:16 19:35 21:09
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:00 12:24 16:16 19:36 21:11
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:17 05:00 12:24 16:16 19:37 21:12
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:24 16:16 19:38 21:13
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 04:58 12:24 16:16 19:39 21:15
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:14 04:57 12:24 16:17 19:40 21:16
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 04:57 12:24 16:17 19:40 21:17
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 04:56 12:25 16:17 19:41 21:18
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:10 04:55 12:25 16:17 19:42 21:20
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:09 04:55 12:25 16:18 19:43 21:21
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:08 04:54 12:25 16:18 19:44 21:22
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:07 04:53 12:25 16:18 19:45 21:23
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:06 04:53 12:25 16:18 19:45 21:24
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:05 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:04 04:52 12:25 16:19 19:47 21:27
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:03 04:51 12:25 16:19 19:48 21:28
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:51 12:26 16:19 19:48 21:29
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:26 16:20 19:49 21:30
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:50 12:26 16:20 19:50 21:31
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:50 12:26 16:20 19:50 21:32
21 05 Haziran 2018 Salı 03:00 04:50 12:26 16:20 19:51 21:33
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:58 04:49 12:27 16:21 19:52 21:35
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:35
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:36
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:57 04:49 12:27 16:22 19:54 21:37
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:57 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38
28 12 Haziran 2018 Salı 02:57 04:48 12:28 16:22 19:55 21:38
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:56 04:48 12:28 16:22 19:55 21:39
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:48 12:28 16:23 19:56 21:40

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” (Tirmizî, Savm 13)

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah söyle buyurmustur:

“Allah Teâlâ: «İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim» buyurdu.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine hakaret eder ya da çatarsa:

«–Ben oruçluyum» desin. Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır:

Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)

PEYGAMBERİMİZ SAHURDA VE İFTARDA NASIL DUA EDERDİ?

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun…

  • Ramazan ay’ında bütün müminlerin dualarını, oruçlarını Allah (c.c) kabul etsin. Allah (c.c) bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun.

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.

  • Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

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