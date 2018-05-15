Tunceli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 yılı Ramazan ayına 16 Mayıs Çarşamba günü, tutacağımız ilk ramazan ayı ile başlamış olacağız. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Tunceliler, imsak vakti ve iftar saati kaçta merak ediyor, Tunceli Ramazan imsakiyesi araması yapıyorlar. Diyanetin hazırladığı şehrin Ramazan imsakiyesinde Tunceli'de ilk oruç için imsak saati 3.20 iken iftar saati ise 19.35 olarak görülüyor. İşte Tunceli Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:20
|05:01
|12:24
|16:16
|19:35
|21:09
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:00
|12:24
|16:16
|19:36
|21:11
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:17
|05:00
|12:24
|16:16
|19:37
|21:12
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:16
|04:59
|12:24
|16:16
|19:38
|21:13
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:15
|04:58
|12:24
|16:16
|19:39
|21:15
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:14
|04:57
|12:24
|16:17
|19:40
|21:16
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:12
|04:57
|12:24
|16:17
|19:40
|21:17
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:11
|04:56
|12:25
|16:17
|19:41
|21:18
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:10
|04:55
|12:25
|16:17
|19:42
|21:20
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:09
|04:55
|12:25
|16:18
|19:43
|21:21
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:08
|04:54
|12:25
|16:18
|19:44
|21:22
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:07
|04:53
|12:25
|16:18
|19:45
|21:23
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:06
|04:53
|12:25
|16:18
|19:45
|21:24
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:05
|04:52
|12:25
|16:19
|19:46
|21:26
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:04
|04:52
|12:25
|16:19
|19:47
|21:27
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:03
|04:51
|12:25
|16:19
|19:48
|21:28
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:51
|12:26
|16:19
|19:48
|21:29
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:02
|04:51
|12:26
|16:20
|19:49
|21:30
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:50
|12:26
|16:20
|19:50
|21:31
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:00
|04:50
|12:26
|16:20
|19:50
|21:32
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:00
|04:50
|12:26
|16:20
|19:51
|21:33
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:59
|04:49
|12:26
|16:21
|19:52
|21:34
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:52
|21:35
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:53
|21:35
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:53
|21:36
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:57
|04:49
|12:27
|16:22
|19:54
|21:37
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:57
|04:48
|12:27
|16:22
|19:54
|21:38
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:57
|04:48
|12:28
|16:22
|19:55
|21:38
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:56
|04:48
|12:28
|16:22
|19:55
|21:39
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:56
|04:48
|12:28
|16:23
|19:56
|21:40
İFTAR NEDİR?
İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.
İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” (Tirmizî, Savm 13)
Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah söyle buyurmustur:
“Allah Teâlâ: «İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim» buyurdu.
Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine hakaret eder ya da çatarsa:
«–Ben oruçluyum» desin. Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır:
Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
PEYGAMBERİMİZ SAHURDA VE İFTARDA NASIL DUA EDERDİ?
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun…
Ramazan ay’ında bütün müminlerin dualarını, oruçlarını Allah (c.c) kabul etsin. Allah (c.c) bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.
Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.
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