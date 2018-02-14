Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Tunceli merkezli olmak üzere Elazığ ve Kastamonu illerindeki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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