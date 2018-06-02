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Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi (2 ) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR Tunceli kırsalında, PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi (2 ) 

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR
Tunceli kırsalında, PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Bölgede gözetleme, keşif ve pusu faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Tünceli il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Uzuntarla köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğunu tespit etti. Terörist grubun Tunceli-Erzincan karayoluna doğru hareketli olduklarını ve bol miktarda el yapımı patlayıcı ile karayolunda eylem yapacağını değerlendiren güvenlik güçleri, durumu harekat merkezine bildirdi. Bölgeden alınan anlık istihbarat Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirilerek, PKK teröristlerin bulunduğu bölgenin koordinatları verildi. Bunun üzerine Malatya Erhaç Hava Üssü'nden kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Uçak bombardımanının ardından, saat 09.00 sıralarında bölgeye helikopterlerle 100 kişilik Jandarma Özel Harekat timi indirildi. Jandarma birliklerinin, uçakların bombaladığı bölgeye yaklaşması sırasında, yaralı kurtulan bazı PKK'lı teröristler tarafından askerlere ateş açıldı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgede çatışma başlarken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.
OPERASYONDA LGS HASSASİYETİ
LGS sınavlarının başladığı saate denk gelen hava harekatı sırasında, öğrencilerin helikopter sesinden rahatsız olmamaları için yoğun çaba sarf edildi. Operasyon alanına asker indiren helikopterler, LGS sınavlarının yapıldığı okulların bulunmadığı, şehrin dış kesimlerinden bölgeye gitti. Bölgedeki hava operasyonuna katılan 2 taarruz ve 2 nakliye helikopteri, okulların bulunduğu bölgenin uzağında uçuş yaparak, operasyon bölgesine gitti. Helikopterlerin operasyon bölgesinden dönüşlerinde de aynı yöntem kullanılarak öğrencilerin sesten etkilenmemeleri sağlandı.
FOTOĞRAFLI

Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi (2 ) Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi (2 ) Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi (2 )

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