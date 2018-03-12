Tunus'ta doktorlardan protesto

TUNUS (AA) - Tunuslu genç doktorlar, üniversiteden mezun olduktan hemen göreve başlamalarına izin verilmesi ve zorunlu askerlikten muaf tutulma talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Tunus'ta toplanarak Sağlık Bakanlığı binasına yürüyen çok sayıda doktor, 6 yıl üniversite eğitimi görüp mezun olduktan sonra hemen işe başlayamadıkları için bu sorunu çözme odaklı yeni kanun çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Halihazırdaki kanuna göre, bir kişinin doktor olarak göreve başlaması için mezun olduktan sonra 4 yıl uzmanlık, 3 yıl aile hekimliği eğitimi görmesi gerekiyor.

Göstericiler ayrıca maaşların artırılmasını ve zorunlu askerlikten muaf tutulmayı istedi.

Tunuslu Genç Doktorlar Örgütü Genel Sekreteri Malik Abdunnazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç doktorların taleplerini iletmek için eylem düzenlediğini, doktorların taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Abdunnazır, Sağlık Bakanlığının doktorların isteklerini gözardı etmesi halinde eylemlerin giderek artacağını sözlerine ekledi.