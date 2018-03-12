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Türk bayrağını indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların direkteki şahsı indirmek için ellerindeki fırçayı fırlattıkları görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Alanya Otogarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler ve belediye çalışanları, şahsı bulunduğu yerden indirerek linç etmek istedi. Vatandaşlar daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polise şahsı teslim etti.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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Antalya Alanya türk bayrağı otogar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
arkadaş akli dengesi filan bozuk değil.akli dengesi bozuk olan direğemi çıkar allah aşkına.müebbeti verinde aklı başına gelsin.bayrak bağımsızlığın simgesidir.bayrağı indirmeye çalışmak tc yi ortadan kaldırmaya teşebbüsle aynı şeydir.darbecilere nasıl müebbet veriyorsanız bunlarada müeebbet vereceksiniz.
böyle zibidilere asla müsamaha gözteremeyiz ve gereken cevabı veririz
Allah ın izniyle birgün geri çıkmamak şeklinde ineceğini hepiniz biliyorsunuz.yeni yüzyılda başlayan bu savaşlarda türkiyenin sınırlarının tekrar çizileceğini de kabullenmelisiniz.barbar türkleri ortaasya ya sürmeli veya anadoluda yok etmeliyiz diyen ingiliz generalin hayranıyı milyonlarca kürtten biriyim ve bu amaçlarında kendilerine yardımcı olacağımıza gerektiği kadar türkün ölmesi için herşeyi yapacağımıza da and içebilen milyonlarca kürtten biriyim.yunanlılar ne demişti en iyi türk ölü türktür.adamlar biliyor bu işi :)
ne delisi be ?cami duvarı bulamamış
kesin Zırdelidir.."Normal Deli" nin yapacağı bi iş değil
Nerede dengesi bozuk ya Atatürk büstüne ya Bayrağa saldırıyor. Bunları yapan zaten normal olamaz.
Yaa bayrağı indirdi noldu..akıllı adam yapar mı bunu..ya kafası iyidir..yada psikolojisi bozuktur..akıllı adam işin değil bu hareket
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