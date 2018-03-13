Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Çelebi:

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı ve 21. Dönem Trabzon Milletvekili Nail Çelebi, "Türkiye, terör ve teröre destek veren ükelere karşı tek başına mücadele vermektedir. Adeta bir haçlı seferiyle karşı karşıyadır. Şimdi Türk birliği zamanı. Biz de bunun için bütün gücümüzle çalışacağız." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) Beşevler'deki sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelebi, milletvekilleri, işadamları, Türk dünyasına gönül veren vatandaşlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türk dünyasında birlik ve beraberliği oluşturarak güçlendirmek istediklerini vurguladı.
Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekat'ında Türkiye'nin sonuna kadar haklı olduğunun altını çizen Çelebi, buna karşın yalnızlığa itilmeye çalışıldığını ifade etti.
Her zaman devletin birlik ve beraberliği için çaba gösterdiklerini anlatan Çelebi, "Artık Avrupa Birliği benzeri bir Türk birliğinin kurulması şarttır. Türk birliği olsaydı, Türkiye bu kadar yalnız olmaz, dayanacak bir gücümüz olurdu." dedi.
Türk dünyasındaki milletvekillerine çağrıda bulunan Çelebi, TDPB'nin her partiden üyesinin olduğuna işaret etti.
İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi dünyanın şu anda Türkiye'nin karşısında olduğunu dile getiren Çelebi, "Türkiye, terör ve teröre destek veren ükelere karşı tek başına mücadele vermektedir. Adeta bir haçlı seferiyle karşı karşıyadır. Şimdi Türk birliği zamanı. Biz de bunun için bütün gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz, Türk dünyasını oluşturan bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyetleri parlementoları ve milletvekilleri arasında işbirliğini geliştirmek." diye konuştu.
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