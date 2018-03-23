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'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank'la ilgili flaş gelişme! Türkiye Uruguay ile temasa geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefonla görüştü.

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Ayrıntılar gelecek...

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Çiftlik Bank Türkiye Mehmet Aydın Uruguay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
25 yasındaki cocuk ülkenin bi numaralı gündemi..helal olsun cocuga böyle yeteneklerin ülkeye kazandırılması lazım A haberden tut kanal d ye kadar bütün kanallarda reklamı yapıldı
tosun tosunluğu nu yapmış getirseler ne olur
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