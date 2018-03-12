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Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 22:32 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

'JETLERİMİZİ GÖRDÜKLERİNDE GELDİĞİMİZİ ANLAYACAKLAR'

Bozdağ, "Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." şeklinde konuştu.

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kuzey ırak Türkiye jetler

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
tayip iktidar da kalması için yapıyorsunuz. boş hareketleri. dünyada Filistin. manimar v.s. 35 yıldır. t.c. silahla çözemedi şimdimi çözecek fakirler ölecek zenginler daha zengin olacak sonuç bu.
EZELİM GEÇELİM ARTIK 30 YILDAN BERİ AYAĞIMIZA DOLANAN BU ÇAPULCULARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATALIM BİZ BÜYÜK İŞLER PEŞİNDEN KOŞMUŞ BİR MİLLETİZ ÜÇ BEŞ ÇAPULCUYU EZİN VE GEÇİN
SÖYLEMEYİN BUNLARI ... YAPIN... BİZDE BİLMEYELİM...
Millet arkanızda.
hahaha komik, ulen bütün dünyaya aylar öncesinden ne yapacağınızı söylüyorsunuz be. ama mehmetçiğimize can feda çünkü onlar sizin için değil vatan millet bekası için orda
Seçim için durun bakalım daha kaç yüz şehit verilecek dünya merakla izliyor..
bunu ifade edip duyurmak biz gelecez siz kaçın demek olmuyor mu?????
bu operasyonlar niye seçime yakın yapılmaya başlandı beklenti mi var yoksa
1.Kıbrıstan sonra ilk defa kendi irademizle sahadayız büyük resmi kapımızdaki büyük akdeniz savaşını gördüğümüz için mevzilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz 2. Önceden söylüyoruz çünkü bulunduğumuz ve bulunacağımız yerlerde sömürmek için değil kendimizi korumak ve masumlara yardımcı olmak için oralardayız.Ayrıca önceliğimiz savaşmak değil ama savaş kaçınılmazsa savaştığımız ülkenin kim olduğu umrumuzda olmaz 3.uyuyan dev uyandı artık bu bölgede bizsiz kimse oyun kuramaz 4.abd ve diğerleri bu bölgeden asla vazgeçmezler o yüzden nerdeyse her hafta fransa rusya abd ing TC ile konuşuyor
Her ne kadar seçim için yatırım yapsanız da bir taraftan iyi oluyor. Şu 2000-3000 civarı teröristi Türkiye' de 10 yılda öldüremezdik herhalde. Bu operasyonlar bizi 10 yıl götürür.
Asker bidefa kışladan çıktı Allahın izniyle tertemiz etmedende durmayacak sonuna kadar Devletimizin Ordumuzun yanındayız Burada Algı amaçlı yorum yapan PKK yada Fetö cüleri artık tanıyın en son"_Bize ne.Siz gidin" türü zokalarını yutmuştunuz.Ve onlarla birlikte söyler hâle gelmiştiniz Sonrada biliyorsunuz Nasıl Kusturmuştuk size o sözleri mal olmayın
kardeşim benim anlamadığım bişey var.. bakın vatandaş olarak arkanızdayız.. özellikle terörü bitirecekseniz sizi benimsemeyen biri olmama rağmen yanınızdayım.. geçmişteki hükümetlerde böyleydi.. arkadaşım operasyon yapacağınızı neden söylüyorsunuz ya? afrine gireceğimizi kaç gün öncesinden duyurduk.. işi gizlice planlayın ve pat diye girin.. açıklamayın.. itlerin hepsi şaşırsın, alayını kazıyın bu topraklardan.. bu konuda memleketin tamamı sizin arkanızda.. bitsin artık şu terör..
büyük gizlilik içinde yürütülen bir operasyon. efendim.
Vur baba vur kimseyi barindirmayin ülkeye kimse elini kolunu sallaya sallaya girmesin giremesin hainler yok olsun kıyamete kadar...
bu söylediklerinizi yapin bir ömür oyum sizin.
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