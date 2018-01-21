Türkiye’nin 9 amacı: Afrin’den sonra Münbiç

Milliyet'in haberine göre; güvenlik kaynakları, Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi:

- Afrin’de yerel halk üzerinde antidemokratik bir biçimde ve silah gücüyle baskı kuran PKK-YPG yönetimini bertaraf etmek.

- Afrin’i terör baskısından kurtarmak.

- Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların yaşama geçmesinin zeminini oluşturmak.

- Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab’ta oluşturduğu güvenli ortamı ve bu tecrübeleri Afrin bölgesine aktarmak.

- Sosyal ve ekonomik altyapının tesisini yeniden sağlamak.

- Afrin’de terör baskısını ortadan kaldırmanın ardından hedef Münbiç’te hayatın normalleşmesini sağlamak olacak.

- Afrin’deki yerel halk, harekâta destek veriyor.

- Mümbiç’ten de Türkiye’ye yakın aşiretlerden benzer talepler bulunuyor. Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç de terör baskısından kurtarılıp, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacak.

- Türkiye sadece sınırdaki PKK terörünü bertaraf etmek için değil aynı zamanda terör örgütü baskısı altındaki Afrin ve Münbiç’te hayatı normale döndürmek ve gerekli altyapıyı kurmak için de harekat düzenliyor.