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Türkiye’nin 9 amacı: Afrin’den sonra Münbiç

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 06:22 | Son Güncelleme 2 saat önce

TSK’nın beklenen Afrin harekâtı dün başladı. Genelkurmay Başşkanlığı, harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Güvenlik kaynakları, Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını özetledi.

Türkiye’nin 9 amacı: Afrin’den sonra Münbiç

Milliyet'in haberine göre; güvenlik kaynakları, Zeytin Dalı Harekâtı’nın temel 9 amacını şöyle özetledi:

- Afrin’de yerel halk üzerinde antidemokratik bir biçimde ve silah gücüyle baskı kuran PKK-YPG yönetimini bertaraf etmek.
- Afrin’i terör baskısından kurtarmak.
- Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların yaşama geçmesinin zeminini oluşturmak.
- Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab’ta oluşturduğu güvenli ortamı ve bu tecrübeleri Afrin bölgesine aktarmak.
- Sosyal ve ekonomik altyapının tesisini yeniden sağlamak.
- Afrin’de terör baskısını ortadan kaldırmanın ardından hedef Münbiç’te hayatın normalleşmesini sağlamak olacak.
- Afrin’deki yerel halk, harekâta destek veriyor.
- Mümbiç’ten de Türkiye’ye yakın aşiretlerden benzer talepler bulunuyor. Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç de terör baskısından kurtarılıp, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacak.
- Türkiye sadece sınırdaki PKK terörünü bertaraf etmek için değil aynı zamanda terör örgütü baskısı altındaki Afrin ve Münbiç’te hayatı normale döndürmek ve gerekli altyapıyı kurmak için de harekat düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin Zeytin Dalı Operasyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyiki keklik kanadi diye bi isim bulmadilar.ya bu nasil savas .savas dedigin gider teslim alir topragina katarsin. bu nu bicim iştir.
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