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Türkiye'nin cennetiydi! O plaj bakın şimdi ne halde!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 16:28 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı'na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel-oil kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı belirlendi.

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı'nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

"500 METRELİK ALANI KAPLAMIŞ"

Bölge sakinlerinden Onur Güner, akan sıvının akaryakıt olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.

"'ALANYA ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ"

Ailesi ile sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız edici olduğunu anlatırken "Sahile zift ve katran gibi bir sıvı akıyor. Umarım yetkililer kısa zamanda çözüm bulur, akıntının sebebini araştırırlar. Bir daha olmaması için önlemler alınır. Alanya önemli bir turizm merkezi. Yeni yılın ilk günlerinde denize giren ve güneşlenenler var. Bunlar son derece önemli. O yüzden yetkililerin daha duyarlı olması lazım. Yöre halkının da dikkatli davranması gerekir" diye konuştu.

HAVUZDAN FUEL-OIL SIZMIŞ

İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü yetkilileri, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel-oilin yağmur suyu kanalına karıştığını belirtirken, konuyla ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya turizm Tatil Alanya petrol kleopatra plajı

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