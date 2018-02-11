Türkiye'nin ilk 'Yeşil bayrak' ödülü Denizli Büyükşehir'e

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Parkı ile dünyada park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için tasarlanan 'Yeşil bayrak' ödülünü alan Türkiye'deki ilk kurum oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, bu ödülle Denizli'nin park ve yeşil alanlardaki marka değerinin de tescillendiğini söyledi. Yeşil bayrak, İncilipınar Parkı'nda göndere çekildi.

İngiltere ve Galler'deki park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında tasarlanan daha sonra tüm dünyaya yayılan 'yeşil bayrak' ödülü ile Türkiye'de ilk kez Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından verilen ödülünü aldı. Yüksek çevre standartlarını sağlamada, diğer kurum ve kuruluşlara örnek olan yeşil bayrağın rekreasyon amaçlı yeşil alanlarda mükemmellik ölçeğini temsil ettiği ifade edilirken, ödülün aynı zamanda bir tanıtım aracı olduğu da kaydedildi. Denizli'nin büyükşehir olmasının ardından İncilipınar Parkı'nın 'Yeşil bayrak' ödülü alması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışma başlattığı, 2016 yılı sonunda park için bir yönetim planı hazırlandığı, başvurunun ise Ocak 2017'de yapıldığı ifade edildi. Yeşil bayrak ödülünün Denizli'nin prestiji, Avrupa'daki yeri, hizmet kalitesinin artışı, kent turizminin gelişmesi, pazarlama ve online tanıtımına katkı yapacağı vurgulanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki diğer parklar için de yeşil bayrak alması için çalışmalar yapacağı belirtildi.