Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li teröristi Adana'daymış!

B.B, bu köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakıldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi. Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı." dedi.

B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz" diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun" diyordu ayrıca IŞİD terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu." dedi.

AA'nın haberine göre Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü IŞİD'li terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını belirtti.

B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Münbiç'e geldiğini anlatarak, burada da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya geldiğini söyledi.

Terör örgütü IŞİD'in kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. IŞİD'in İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben IŞİD terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

GÖRÜNTÜDEKİ ALÇAK

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil terör örgütü IŞİD'in propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu tespit edilmişti. Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.