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Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li teröristi Adana'daymış!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 16:10 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu B.B, emniyetteki sorgusunda itiraflarda bulunarak, terör örgütünün insanları nasıl kandırdığını anlattı. Teröristin itirafları arasında, IŞİD'in yayınladığı infaz videosunda yer alan ve Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın da adı geçiyor.

Türkiye'yi tehdit eden IŞİD'li teröristi Adana'daymış!

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan B.B, polisteki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgütle ilgili bilgiler verdi.

'YÜZLERİNİ MASKEYLE KAPATIYORLARDI'

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda itiraflarda bulunan B.B, örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Akerşi köyüne götürüldüğünü, köyde tamamı Suriyelilerden oluşan 10'ar kişilik odalarda kaldıklarını söyledi.
Bulundukları yerde başka ülkelerden gelen grupların oluşturduğu odaların da mevcut olduğunu anlatan B.B, "Yabancı ülkelerden gelen örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatmaktaydı." dedi.

B.B, bu köyde silahlı eğitim aldıklarını ifade ederek, eğitimlerde hoşa gitmeyen davranışlarda bulunanların elleri ve ayakları bağlı şekilde 2-3 gün bir odada tek başına bırakıldığını söyledi.

'ANLATTIKLARI İLE YAŞANTILARI FARKLIYDI'

Eğitimden sonra örgüt emiri tarafından Rakka'ya götürüldüğünü, bir petrol istasyonunu koruyan ekip içerisinde görev verildiğini kaydeden B.B, burada örgütün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirtti.

IŞİD'in sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında farklılıklar gözlemlediğine dikkati çeken B.B, "Sonrasında ben örgütten kaçmak için fırsat kollamaya başladım.” ifadesini kullandı.

'YEMEKLERİMİZE CESARET HAPI ATILIYORDU'

B.B, ifadesinde, Rakka'dan sonra Münbiç'e geldiğini anlatarak, burada da çatışmalara girdiğini, 2014 yılında ise ailesini görmek üzere Adana'ya geldiğini söyledi.

TERÖRİST HASAN AYDIN'LA KARŞILAŞMIŞ

AA'nın haberine göre Adana'ya geldiğinde daha önce Rakka'da gördüğü IŞİD'li terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B, bu kişinin örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını belirtti.

B.B, Aydın'ın örgüte katılmak için gelenleri "cihada gidiyorsunuz" diyerek kandırdığını anlatarak, "İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın şahıslara 'Unutmayın cihada gidiyorsunuz, şehadeti tadacaksınız ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum, dikkatli olun" diyordu ayrıca IŞİD terör örgütüne yabancı uyruklular da katılıyordu." dedi.

Terör örgütü IŞİD'in kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B, "Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı. IŞİD'in İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben IŞİD terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım." diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan B.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

GÖRÜNTÜDEKİ ALÇAK

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil terör örgütü IŞİD'in propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu tespit edilmişti. Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

ER SEFTER TAŞ KAÇIRILMIŞ, TERÖRİSTLER VİDEO YAYINLAMIŞTI

IŞİD’in Türk emiri ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı, 1 Eylül 2015’te beraberindeki teröristlerle Kilis sınırında devriye görevi yapan askerlerle çatışmaya girmiş, bir asker şehit olmuş, er Sefer Taş da kaçırılmıştı.

Taş’ın IŞİD’in merkezi Rakka’ya götürüldüğü ileri sürülmüştü. O dönem görüntülerdeki Fethi Şahin’in 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra IŞİD’a katıldığı iddia edilmişti. Şahin’in IŞİD içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasındaydı.

Kilis sınırında kaçırılan ve teröristler tarafından yakıldığı iddia edilen iki isimden Iğdırlı er Sefter Taş'a Ekim 2017'de şehitlik unvanı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye adana IŞİD

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