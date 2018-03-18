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Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:51 | Son Güncelleme

Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlıyor. Feyizli ve bereketli maneviyat mevsimini bir defa daha idrak edeceğimiz bu mübarek günler için hazırladığımız birbirinden anlamlı, en güzel üç aylar mesajları sizler için haberimizde. İster yazılı ister resimli, paylaşımlık üç aylar mesajları ile sevdiklerinizin bu özel gününü tebrik edebilirsiniz. İşte Üç aylar mesajları...

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç aylar başlıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarında oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü, gönülleri aydınlatmaya, huzur vermeye geliyor. Recep ayının birinci günü ile üç aylara giriyoruz. Mübarek üç ayları anlatan mesajları ile sevdiklerinize güzel bir süpriz yapabilir, onları mutlu edebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz, üç aylara girerken şöyle dua ederdi: "Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan" (Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.)

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Aynı zamanda üç ayların ilk gecesi edilecek duanın önemini “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul edilir: Recep’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” şeklinde hadis-i şerifleri ile anlatmıştır.

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ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2018

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun….

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Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice üç aylara..

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Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..

uc-aylar-mesajlari

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Üç aylarınız mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

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Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara..

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..

uc-aylar-mesajlari

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

uc-aylar-mesajlari

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

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