Ünye'de 'en benzer ikizler' seçildi

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘En Benzer İkizler Yarışması’ renkli görüntülere sahne oldu. 32 ikizin katıldığı yarışmada 5 yaşındaki Aynur- Günnur Yüce birinci oldu.

Türkiye'de ilk kez Ünye ilçesinde 5 yıl önce Talip ve Ahmet Aydın isimli ikiz kardeşlerin sosyal medya üzerinden oluşturdukları grup aracılığıyla başlattıkları ‘En Benzer İkizler Yarışması’nın 5’incisi Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. 32 ikizin katıldığı yarışmanın jüriliğini Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih İleri, Ünye Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ebru Çelik, Neyzen Burcu Karadağ ve öğretmen Demet Yamak yaptı. Yarışma sonunda Uşak’tan katılan 5 yaşındaki Aynur- Günnur Yüce 50 puanla birinci, Samsun’dan katılan 6 yaşındaki Derin-Duru Sağlam ikinci, Ünye’den katılan 4 yaşındaki Berat- Miraç Cömert isimli ikiz kardeşler ise üçüncülüğü elde etti. Gerçekleştirilen yarışma sonunda dereceye giren ikiz kardeşlere kupa ve madalyalarının yanı sıra tam, yarım altın ve çeyrek altın ödülü verildi.

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