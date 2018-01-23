Salon: Kula
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Fatih Eren Uğur, Olveira, Hürol Temel, Ali Alp Çayır (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan, Burak Köse, Ali Candan, Batı Kayhan, Muratcan Yedidağ, Uğur Çayır)
Beşiktaş: Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Mithat Uykan, Onur Soydan (Baran Karadeniz, Oğuzhan Altıntaş, Serhat Baş, Ahmet Boz, İlker Alican Çakır, Mert Bahar, Baran Yılmaz)
Setler: 25-17, 25-20, 25-21
Süre: 74 dakika (22, 26, 26)
MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Maça iyi başlayan Jeopark Kula Belediyespor, teknik molaya 12-8 üstün girdi, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan ev sahibi ekip, seti 25-20 alarak skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, seti 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
(AA)
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