HABER

Voleybol: Efeler Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Jeopark Kula Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Voleybol: Efeler Ligi

Salon: Kula

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Jeopark Kula Belediyespor: Weber, Radke, Fatih Eren Uğur, Olveira, Hürol Temel, Ali Alp Çayır (Mehmet Özbek, Halil Kurt, Turgay Doğan, Burak Köse, Ali Candan, Batı Kayhan, Muratcan Yedidağ, Uğur Çayır)

Beşiktaş: Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Mithat Uykan, Onur Soydan (Baran Karadeniz, Oğuzhan Altıntaş, Serhat Baş, Ahmet Boz, İlker Alican Çakır, Mert Bahar, Baran Yılmaz)

Setler: 25-17, 25-20, 25-21

Süre: 74 dakika (22, 26, 26)

MANİSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Jeopark Kula Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Maça iyi başlayan Jeopark Kula Belediyespor, teknik molaya 12-8 üstün girdi, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette teknik molayı 12-9 önde kapatan ev sahibi ekip, seti 25-20 alarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Jeopark Kula Belediyespor, seti 25-21 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

Kilis'te son durum! Kent merkezine roketli saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.