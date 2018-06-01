Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı, ve arkadaşının bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulundu. Konyalı ve araçta bulunan arkadaşı karakola götürülerek haklarında işlem uygulandı. Beşiktaş civarında rutin kontrole takılan genç oyuncunun bulunduğu araçta yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması sonrası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yağız Can Konyalı ve arkadaşları, ifadeleri alınmalarından sonra serbest bırakıldılar. Bu haber sonrasında Yağız Can Konyalı hakkında aramalar arttı. Peki Yağız Can Konyalı kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi dizide oynamaktadır? İşte detaylar...
Yağız Can Konyalı, 26 Eylül 1991 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım atmıştır. 2015 yılında rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki... dizisinde rol almış olan Yağız Can Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırmıştır. Fox TV'de ekrana gelmiş olan ve baş rollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırmıştır.
Yağız Can Konyalı, 2017 sezonun Eylül ayından itibaren Fox TV ekranında yayınlanmaya başlanan, Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikâye dizisinde Rahmet rolü ile izleyici karşısına çıkıyor.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2006 İlk Aşk Sinema filmi Alp
2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Televizyon Dizisi Aydın
2013 Kor Kısa film
2015 Adı Mutluluk Televizyon dizisi Zeki
Takım: Mahalle Aşkına Sinema filmi
2016 Ateş
2017- Bizim Hikâye Televizyon dizisi Rahmet Elibol
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