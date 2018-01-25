Yakup dede gönüllü oldu: Beni askere alın

Siirt'te 12 kişi, Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü olarak katılmak için dilekçeyle Askerlik Şubesi Başkanlığı'na başvurdu.

Askerliğini Tekirdağ'da yapan Nimetullah Özdemir (25), "Ben vatanım için şehit olursam, bu millet aileme bakabilir. Herkesi gönüllü asker olmaya çağırıyorum" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü asker olarak katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Muş'un Hasköy ilçesindeki vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçik destek olmak amacıyla ev ve işyerlerini Türk bayraklarıyla donattı. 74 yaşındaki Bahri Gülcan, "Asker olmaya hazırım" dedi.