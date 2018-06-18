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"Yalova Müzik Festivali 2018", 2 Ağustos'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

"Yalova Müzik Festivali 2018", 2 Ağustos'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Yalova Müzik Festivali 2018", 2 Ağustos'ta yapılacak açılış partisiyle başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk rock ve alternatif müziğin ünlü isimlerini bir araya getiren festival, Yalova sahilinde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, 3 Ağustos'ta Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Can Gox, Mert Erşahin, 4 Ağustos'ta Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, 5 Ağustos'ta ise Teoman, Ceylan Ertem'in de aralarında olduğu çok sayıda isim sahne alacak.

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