"Yalova Müzik Festivali 2018", 2 Ağustos'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Yalova Müzik Festivali 2018", 2 Ağustos'ta yapılacak açılış partisiyle başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk rock ve alternatif müziğin ünlü isimlerini bir araya getiren festival, Yalova sahilinde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, 3 Ağustos'ta Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Can Gox, Mert Erşahin, 4 Ağustos'ta Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, 5 Ağustos'ta ise Teoman, Ceylan Ertem'in de aralarında olduğu çok sayıda isim sahne alacak.

