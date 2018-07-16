Yaşar Okuyan'dan canlı yayında bomba iddia: Yeni Bakan Pakdemirli'nin annesi beni aradı ve...

2015 yılında hayatını kaybeden eski Bakan Ekrem Pakdemirli'nin küçük oğlu Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu. Ancak ağabeyi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’nin hala FETÖ'den tutuklu olması tartışma yarattı.
Birkaç ay önce Ekrem Pakdemirli'nin mevlidine gittiğini söyleyen eski bakan Yaşar Okuyan, Pakdemirli'nin bakan olan oğlu Ekrem Pakdemirli ile orada tanıştığını söyledi. Okuyan daha sonra Ekrem Pakdemirli'nin eşinin kendisini aradığını ve FETÖ'den tutuklu olan oğlu için yardım istediğini söyledi.
Okuyan, "Rahmetli Pakdemirli'nin mevlidi İzmir'de yapılmıştı. Ben de oraya gittim, bakan olan oğlu ve çocuklarıyla tanıştık, torunlarıyla tanıştık. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Bir ay kadar önce Ekrem Pakdemirli'nin eşi beni aradı. 'Yaşar bey benim oğlan içeride çok mağdur durumda, ne yapacağımızı şaşırdık, bir sürü yalan iftiralara muhatap oldu' dedi. Benim elimden bir şey gelmez dedim. Kadıncağız üzülüyor, teskin etmeye çalıştık" diye konuştu.
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