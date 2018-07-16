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Yaşar Okuyan'dan canlı yayında bomba iddia: Yeni Bakan Pakdemirli'nin annesi beni aradı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

KRT ekranlarında canlı yayına katılan eski bakan Yaşar Okuyan, Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesinin bir ay önce kendisini aradığını ve FETÖ'den tutuklu olan bir diğer oğlu eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli için yardım istediğini söyledi.

2015 yılında hayatını kaybeden eski Bakan Ekrem Pakdemirli'nin küçük oğlu Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu. Ancak ağabeyi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’nin hala FETÖ'den tutuklu olması tartışma yarattı.

Birkaç ay önce Ekrem Pakdemirli'nin mevlidine gittiğini söyleyen eski bakan Yaşar Okuyan, Pakdemirli'nin bakan olan oğlu Ekrem Pakdemirli ile orada tanıştığını söyledi. Okuyan daha sonra Ekrem Pakdemirli'nin eşinin kendisini aradığını ve FETÖ'den tutuklu olan oğlu için yardım istediğini söyledi.

Okuyan, "Rahmetli Pakdemirli'nin mevlidi İzmir'de yapılmıştı. Ben de oraya gittim, bakan olan oğlu ve çocuklarıyla tanıştık, torunlarıyla tanıştık. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Bir ay kadar önce Ekrem Pakdemirli'nin eşi beni aradı. 'Yaşar bey benim oğlan içeride çok mağdur durumda, ne yapacağımızı şaşırdık, bir sürü yalan iftiralara muhatap oldu' dedi. Benim elimden bir şey gelmez dedim. Kadıncağız üzülüyor, teskin etmeye çalıştık" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
yaşar okuyan halen ortalıkta geziyorsun bir müddet görünme her göründüğünde milletin aklına tandoğan geliyor sende hiç sır diye birşey yokmu kadıncağız aradıysa çık aradığımı yayınla demedi heralde
Yaşar okuyanın ne dediğini okumuyorum sadece anırmasını bekliyorum!! önce dürüstçe sözünde durup anırsın, sonra konuşmaya devam etsin!
Bİir Annenin oğlunun masumiyetine inanması ve onun için birşeyler yapma istemesinde yanlış görmüyorum, yanlış olan bunun ekranlardan dile getirilmesi bence yakışıksız...
YAHU DEVLETİ SÖMÜRMEN YETMEDİMİ BEN ANIRMANI BEKLİYORUM
atma recep din kardeşiyiz burda
"Ağzı olan olan konuşuyor" dedikleri böyle bir şey her halde.Önce TANDOĞAN'DAKİ görevini tamamlasın.
YAŞAR OKUYAN SÖZ NEREDEN ÇIKAR ÖNDEN AĞIZDANMI YOKSA ARKADAN MI SENİNKİSİ ARKADAN ÇIKMIŞA BENZİYOR
Senin yaptığın işmi yani şimdi.? yardım talebinde bulunan kişiyi deşifre ederek küçük düşürüyorsun..yaptığı etik değil ve çok ayıp.boyun posundan utan..
Kadın senden yardım isterken,senin Adam olmadığını düşünememiş.Sen bu yardım isteğini açıkladıkca kadıncağız çok üzülmüştür
Sende hiçmi yüz yok be adam halen nasıl çıkabiliyosun kanallara allahın nuru kalmamış yüzünde
bu merkep hala konuşuyor mu insan azcık utanır sen değil misin akp yüzde eeli yi geçsin ben seref...im diyen
yahu insan diye hala konuşuyormu yalancının sahtekarın teksisin okuyan sen önce 1999 daki çıkarttığın kanunla binlerce işçinin ekmeğiyle oynadın onun hesabını ver hele bir sonra ekranlara çık meydanlara çık terbiyesiz bu ülkenin ekmeğini yedin ölümün nasıl olacak acaba kaç kişi arkandan dua( beddua) okuyacak hiç hesapladınmı
Ne kadar yüzsüzün yaaa utanma da kalmamış sen önce ettiğin yeminlerin verdiğin sözlerin arkasında dur. Ne yüzle hala ekranlara çıkıyorsun.
HİÇ DOGRU DEGİL İKİ KİŞİ ARASINDA KONUŞULANI AÇIGA ÇIKARMAK AYIPTIR
bu adama nasil haber yapiliyor anlam verdmiyorum.. tam bir sarlatan
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