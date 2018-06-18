Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

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NE OLMUŞTU?



Sakarya’nın Sapanca ilçesinde geçen günlerde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan bir aylık yavru köpek, ilk müdahelenin ardından İstanbul’a götürülmüştü. Köpek, ameliyata alınacağı gün ölmüştü.

Köpeği muayene eden veteriner, patilerin insan tarafından kesilmiş olabileceğini söylerken bir iş makinesinin kazaen köpeği yaralamış olabileceği de gündeme gelmişti.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yavru köpeğin işkence gördüğünün belirlendiğini belirterek failler hakkında yasal olarak gereğinin derhal yapılacağını açıklamıştı.

KEPÇE OPERATÖRÜ TUTUKLANDI



Son açıklama Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’dan geldi: “Yapılan araştırmada, bölgede saat 15.00 ile 16.00 arasında ilçe belediyesine ait iki iş makinesinin çalışma yaptığı, kolluk görevlileri tarafından yavru köpeği muayene eden veteriner hekimle yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön iki ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisinin alındığı, ilgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.”

Başsavcı bu doğrultuda yürütülen soruşturma kapsamında kepçe operatörlerinden İ.M.’nin şüpheli olarak gözaltına alındığını belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdüğünü söyledi.

Kepçe operatörü İ.M. adliyeye götürüldü. Operatör, TCK’nın 151’inci maddesi kapsamında tutuklandı.



