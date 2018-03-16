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Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi, Türk Büyükelçi Eler'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 02:22 | Son Güncelleme

Görüşmede nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek İİT Yemen Temas Grubu Toplantısı hazırlıkları ele alındı

RİYAD (AA) - Yemen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile bir araya geldi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede, nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı hazırlıkları ele alındı.

Bu toplantının Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in görevine başlayacağı döneme denk geldiğini belirten Mihlafi, toplantıya Yemen krizine siyasi çözüm desteğinde bulunmak üzere İİT üyesi ülkelerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel örgütlerin katılmalarını ciddi anlamda önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin, ülkede güven ile istikrarın sağlanması için Yemen meşru hükümetine verdiği desteği takdir eden Mihlafi, Türkiye-Yemen arasındaki iyi ilişkilerden övgüyle söz etti.

Uluslararası toplumun, Husilerin barış çabalarına yanaşması için daha çok baskı uygulaması gerektiğini vurgulayan Mihlafi, "Uluslararası toplum artık İran müdahalelerinin tehlikesi ve bölgenin istikrarı ile güvenini sarsmaya yönelik rolünü açık şekilde görmeye başlamıştır. Husilerin inadı ve barışa karşı çıkmaları sonucu Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesi de aynı şekilde ortadadır." dedi.

Türkiye'nin Yemenli öğrencilere yıllık olarak sağladığı burslardan dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan Mihlafi, söz konusu bursların iki ülke arasındaki ilişkileri farklı bir boyuta taşıyacağını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Eler de Türkiye'nin, Yemen halkına yardım elini uzatma ve meşru hükümete yönelik değişmez desteğine vurgu yaparak, kadroların yetiştirilmesi konusundaki desteklerinin de sağlam kardeşlik bağları çerçevesinde sürdürüleceğini ifade etti.

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Abdulmelik Levent Eler Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Yemen Başbakan Yardımcısı

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