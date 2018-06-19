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"Yeni klip çalışmam olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Tatilini Bodrum'da geçiren sanatçı Bülent Ersoy: "Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde, seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak"

Sanatçı Bülent Ersoy, "Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde, seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Ersoy, üç tekerlekli elektrikli scooter ile geziye çıkarak çarşı içinde arkadaşına ait bir kafede yemek yedi. Burada hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, yoğun ilgi gördü.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekneyle Bodrum koylarını gezeceklerini söyledi.

Ramazan ayında evden hiç çıkmadığını ifade eden Ersoy, ilçede deniz kenarında bir ev almayı planladığını dile getirdi.

Yeni projelerinin olduğuna değinen Ersoy, "Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Bülent Ersoy Muğla sanatçı

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