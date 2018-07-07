Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 700 sayılı KHK kapsamında TSK ve Emniyet'ten kamu personeli ihraç edildi. Biraz sonra ayrıntılar haberimizde olacak. İşte yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim listesi ve hangi kurumdan kaç kişinin ihraç edildiğine dair detaylar....
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