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Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 02:58 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz'da sona erecek. OHAL dönemi yeni ve en son KHK yayınlandı. 700 sayılı KHK ile Emniyet teşkilatında, TSK'dan, akademik personel ve kadrolardan, üniversitelerden ve pek çok kamu kuruluşundan personel ihraç edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan 700 sayılı KHK kapsamında TSK ve Emniyet'ten kamu personeli ihraç edildi. Biraz sonra ayrıntılar haberimizde olacak. İşte yeni KHK ile ihraç edilenlerin isim listesi ve hangi kurumdan kaç kişinin ihraç edildiğine dair detaylar....

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
saçma haber yapmayın. başlığı önceden hazırlamışsınız daha yayınlanan birşey yok milleti kandırmayın.
bu yalan haber ile uygulamanızı kaldırıyorum. kim bilir kaç yalan haber ile milleti kandırdınız!
inşallah kimse ihraç efilnez kimse ekmeğinden aşından olmaz. Siz de yaptığınız bu yalan haberle kalırsınız. Kendinizi koyun açıktaki binlerce polisin yerine...
hani lan kararname!???
Bu milleti bu hale düşürmek bir başarımı...oturun ağlayın halinize...ne tür bir günaha bulastınızki bunca vebale sizi vesile kıldı Mevlam ız. ..HER KİM BU DURUMA SEBEP SE BİLEREK ALLAH IM HELAK EYLE KAHR U PERİŞAN EYLE.15 TEMMUZ HADİSESİ NE SEBEP OLANLARİ ALLAH İM DÜNYADA AHİRETTE PERİŞAN EYLE...
@kulgarip99 AMİN AMİN AMİN
Yalan samur kurku olmuş kimse giymemis hani nerede KHK/700 insanların aldatmayin haber mi bu habercilik yalanla mi baslar
admin yalan dolana haber demeyi mi başladın. yazıklar olsun size
Hala yalan haber duruyor. Utanın kardeşim 8 saat oldu. Bir uyanın artık. Yüzünüzü yıkayın. Kendinize gelin.
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