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Yeni Zelanda’da gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 05:59 | Son Güncelleme

Auckland şehir merkezindeki çok katlı bir binada sızan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Auckland kent merkezindeki çok katlı bir binada meydana gelen gaz sızıntısından etkilenenlerden 14’ü hastaneye kaldırıldı, 50’si de olay yerinde tedavi edildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Victoria ve Elliot Caddesi'nin kesiştiği köşedeki, 16 katlı Augusta House binasının klimalarından henüz belirlenemeyen kokulu bir gaz sızıntısı meydana geldi.

Avustralya Havayolları Qantas’ın da ofislerinin bulunduğu binada yaşanan olay üzerine bölgeye gelen acil servis ekiplerinin, gazdan etkilenen 14 kişiyi ambulanslarla kentteki hastanelere naklettiği açıklandı.

Hastanelerde, mide bulantısı, kusma, baş ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle tedavi altına alınanların stabil durumda olduklarını açıklayan St John Ambulans sözcüsü Simon Barnett, kokulu gazdan etkilenen 50 kişinin de bölgeye kurdukları geçici merkezde tedavi edildiklerini söyledi.

Öte yandan Yeni Zelanda Yangın ve Acil Servis bölge sorumlularından Dave Woon, henüz ne olduğu belirlenmeyen gazın bir yerden sızmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Woon, ‘‘Koku dağıldı, bu yüzden de ne olduğunu anlamamız zorlaşıyor." dedi.

Polis ve itfaiye uzmanlarının gazın türünün yanı sıra nasıl sızdığı konusunda başlattığı soruşturma devam ediyor.

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14 kişi hastaneye kaldırıldı Auckland Gaz sızıntısı Yeni Zelanda

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