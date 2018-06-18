Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bize düşen bir an önce Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı, iç savaşı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak." dedi. Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini geçen hafta ziyaret ettiğini anlatarak, bayramın ilk günü Tunceli'de olduğunu hatırlattı. Tuncelililerle dertleşip Dersim'in acıları, geleceği ve her şeyini açık seçik konuştuklarını belirten Yıldırım, "Çok güzel izlenimlerle İstanbul'a geldim. Bölgedeki arkadaşların ümidi, heyecanı bizi çok mutlu etti. Son 2 senedir terörle etkin ve amansız mücadele sonucu artık Türkiye'nin dağında da köyünde de yaylasında da şehirde de ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor, terörün eseri yok." diye konuştu. Yıldırım, İstanbul'da dün Yenikapı'da muhteşem bir miting yaptıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha gördük ki İstanbul, Türkiye'nin özeti. İstanbul, bir dünya şehri. İstanbul Yenikapı ruhunu hiç kaybetmemiş, 15 Temmuz'da iradesine, 16 Nisan'da geleceğine sahip çıkan milletimiz, 24 Haziran için çok anlamlı bir mesaj verdi. 16 yıllık iktidarımız boyunca çok önemli kararlar öncesinde bir araya geldik, birlikte hedefler belirledik. Sizlerin katkısıyla desteğiyle ilçelerimizi şehirlerimizi kalkındırdık, Türkiye'yi büyüttük." Türkiye'nin 16 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, dünya 2008'den bu yana var olan büyük krizle küçülürken Türkiye'nin dünyaya inat büyümeye devam ettiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, geçen yıl dünyada rekor büyümeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın ilk 4 ayında aynı şekilde yüzde 7,4 büyüdüklerini ifade etti. İşsizlik rakamlarının açıklandığını aktaran Yıldırım, "Mart ayı işsizlik rakamlarını gördük ki Türkiye işsizliği de aşağı doğru indirmeye devam ediyor. Yüzde 11'i bulan işsizlik oranı yüzde 10,1'e gerilemiş durumda. İş gücüne katılım yüzde 52,5'e çıkmış durumda. Büyük yatırımlarla Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde Türkiye'yi kalkındıracaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Ulaşım, sağlık, tarım, kültür, turizmde devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdik. 'Dış siyasetimizde dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız.' dedik ve bunun gereğini Suriye'de, Irak'ta başka yerlerde yapıyoruz. Bütün bunları yaparken ülkemiz içerisinde huzuru, barışı, kardeşliği sağlamayı da ihmal etmiyoruz." diye konuştu. - "Asaletimiz, düşkünlere, zorda kalanlara yardım etmekten geçiyor" AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, bugün itibarıyla askerlerin Münbiç'te de göreve başladığını belirterek, Suriye'den Türkiye'ye insanların keyif için gelmediğini anlattı. "Başımıza bir iş gelse, hayatımız tehlikede olsa, ölüm korkusu içerisinde olsak, bize komşularımız kucak açar mı? Açmasalar da biz açarız. Bizim ecdadımızda, kanımızda var. Bizim asaletimiz, düşkünlere, zorda kalanlara yardım etmekten geçiyor." diyen Yıldırım, 1490'da Avrupa'da barındırılmayan Yahudilere Osmanlı'nın kucak açtığını hatırlattı.

Başbakan Yıldırım, "Bu insanlar elbette yurtlarına dönecek. 180 bin kişi gitti. Şimdi oralarda barış oldukça, işler normale döndükçe, elbette gidecekler. Mutlaka gidecekler, yerleşecekler. Çünkü onların orada hatıraları, geçmişleri, hafızaları var. Bize düşen bir an önce Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı, iç savaşı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak. İşimiz budur." dedi. Terörün ne anlama geldiğini en iyi bilen ülkenin Türkiye olduğunu, 40 yıldır bedel ödendiğini vurgulayan Yıldırım, daha önceden Doğu ve Güneydoğu'da selam vermeye korkan, yüzlerini kapatan insanların artık kendilerine doğru geldiğini, PKK'ya, bölücü teröre lanet okuduklarını söyledi. Yıldırım, "Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her köşesi, her karış toprağımız bugün güvenli hale geldi, belini kırdık. Artık terör örgütü dağa yavrularımızı çıkaramıyor. Yavrularımız geleceğe odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

- "Bunların tamamı proje örgütleridir" Başbakan Binali Yıldırım, demokrasi, hak, hürriyet ve özgürlüklerin ancak terör olmayan bir yerde geliştirilebileceğini ifade ederek, terörün olduğu yerde kalkınma, huzur ve kardeşlik olamayacağını söyledi. Geçmişten gelen ve ülkeye yakışmayan yanlışları, yasakları ve haksızlıkları tamamen ortadan kaldırdıklarını dile getiren Yıldırım, "Çok bedel ödedik artık bedel ödemeyeceğiz. Geçmişten gelen ve ülkemize yakışmayan yasakları, haksızlıkları ortadan kaldırdık, her türlü ayrımcılığa ve inkar politikalarına son verdik." dedi. Yıldırım, Kürtlerin ana dilleri önündeki engellerin kaldırıldığını vurgulayarak, gözlerin rengi farklı olsa da yaşların renginin hep aynı olduğunu, zamanın kardeşlik, birlik ve beraberlik, ayrılıkları zenginlik görme zamanı olduğunu kaydetti. Başbakan Yıldırım, "Devlet de bölgedeki Kürt kardeşlerimizin konularıyla ilgili çok açılım yaptı fakat bu terör örgütü bunları gölgelemek için elinden geleni yaptı çünkü işler düzelirse onlara ekmek kalmıyor, piyasası tükeniyor, onun için ilk fırsatta yapılanları gölgelemek için şehirlerde, kırsallarda her yerde insanlara korku ve dehşet salmayı ihmal etmiyorlar." dedi.

Kamuda Kürtçe hizmetler, Kürtçe tercüman ve çağrı merkezlerinin hayata geçirildiğini, anadilde siyasi propaganda hakkını getirdiklerini, ilk defa milli eğitim müfredatında Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını sağladıklarını anımsatan Yıldırım, üniversitelerde Kürt dili edebiyatı bölümlerinin açıldığını, mahkemelerde anadilde savunma yapma imkanının sağlandığını anlattı. Bunların sebebinin "kardeşliğin mayasını bu ülkenin ruhuna işlemek" olduğunu, bunu da AK Parti iktidarının yaptığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Türkiye'de Kürtlerin de Türklerin de hepimizin sorunu PKK, bölücü terör sorunu. FETÖ, DEAŞ terör sorunu. Bunların tamamı proje örgütleridir. Bunların ağababası dışarıdadır. Bunların Kürtler diye bir derdi yok. Kürtlerin bunlar gibi bir sorunu var. Bu sorunu da gündemden çıkarmak bizim boynumuzun borcu. Doğu, batı demeden kazanımlarımızı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz." - "Kürtlerin bin yıldır Anadolu'da devleti var" Başbakan Binali Yıldırım, Yüksekova'ya havalimanı yapılırken şantiyenin 99 kere yakıldığını, işçilerin kaçırıldığını, inatla 2 sene gecikmeyle havalimanın açıldığını söyledi.