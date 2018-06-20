YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

2018 YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi, AİS üzerinden erişime açıldı. Adreslere gönderilmeyecek olan YKS giriş belgesi, sınava girişte gerekli olan iki belgeden biri. Aşağıdaki linkten AİS giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, böylece sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. ÖSYM tarafından konuyla ilgili duyuru haberimizin detayında...
YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'DEN YKS GİRİŞ BELGELERİ DUYURUSU
2018-YKS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.
DİKKAT!
2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2018-YKS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı pic.twitter.com/FlOX38ZMFM— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Haziran 2018
2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika
ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI
Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
2018-YKS Adaylarının Dikkatine ! pic.twitter.com/ZTnC29WsDn— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 5 Haziran 2018
SINAVA GİRİŞTE YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN EVRAKLAR
YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;
Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/3g3aYFHaFW— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Haziran 2018
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
'Müslüman düşmanı' dedi, ayaklarını kemerle bağlayıp tecavüz etti iddiası
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum