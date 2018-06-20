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YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

YKS giriş belgeleri yayınlandı. Üniversite adayları öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yayınlandı. AİS üzerinden giriş yapılarak alınacak YKS giriş belgesi, ayrıca adreslere gönderilmeyecek. Haberimizden kolaylıkla giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. İşte AİS YKS giriş belgesi çıkarma ekranı...

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

2018 YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgesi, AİS üzerinden erişime açıldı. Adreslere gönderilmeyecek olan YKS giriş belgesi, sınava girişte gerekli olan iki belgeden biri. Aşağıdaki linkten AİS giriş yaparak YKS giriş belgesi çıkartabilir, böylece sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. ÖSYM tarafından konuyla ilgili duyuru haberimizin detayında...

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN YKS GİRİŞ BELGELERİ DUYURUSU

2018-YKS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YSK SINAV TARİHLERİ - SAATLERİ

2018 yılında ilk defa uygulanacak YKS, üç kısımda ve üç oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT olarak adlandırılan sınavların tarihleri, saatleri ve sınav süreleri ise şöyle açıklandı;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 30 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: Sınav Saati ve Sınav Süresi : 1 Temmuz 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN HAM PUAN ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI

Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'de TYT sınavında Matematik ve Türkçe testlerinden her ikisinden de 0,5 ham puan alma şartı konulmuştu. Sınava 10 gün kala ÖSYM, yaptığı duyuru ile bu zorunluluğun kaldırıldığı açıkladı. Bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

SINAVA GİRİŞTE YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN EVRAKLAR

YKS sınavına girişte yanınızda bulundurmanız gereken belgeler nedir ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre;

  1. Sınav giriş belgesi: AİS üzerinden temin edilecek. Adayların adreslerine gönderilmeyeceği için çıktı almanız gerekecek.
  2. Nüfus Cüzdanı, TC kimlik kartı, Pasaport... Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.


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