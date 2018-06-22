Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

New York'ta, Dünya Yoga Günü dolayısıyla yüzlerce kişi Times Meydanı'nda yoga yaptı.
Etkinliğe katılan çok sayıda yoga tutkunu hem yılın en uzun günü olan 21 Haziran ile yazın gelişini hem de Dünya Yoga Günü'nü kutladı.
Rengarenk yoga matlarıyla ünlü meydana gelen katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.
21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
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