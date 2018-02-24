HABER

Atama bekleyen öğretmen fabrikada can verdi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 19:08 | Son Güncelleme

Sosyal bilgiler öğretmeniydi. Atanamadı, fabrikada çalışmaya başladı. 25 gün önce işe başlayan 26 yaşındaki Hasan Songur Manisa'da çalıştığı fabrikada kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesinde sıkışarak can verdi. Hasan Songur, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Atama bekleyen öğretmen fabrikada can verdi!

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü mezunu Hasan Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 25 gün önce fabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya denedi. Hasan Songur, sorunun kaynağını bulmaya çalışırken, makine aniden çalıştı. Hasan Songur’un vücudunun üst kısmı, makine içindeki preste vücudunun üst kısmı sıkıştı.

Kadının işçilerden birinin çığlıkları üzerine kardeşi İbrahim Songur, koşarak olay yerine geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Songur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından Hasan Songur’un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Hasan Songur için Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi’ndeki Sarabat Camii’nde öğlende tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur, Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Songur çifti, 4 çocuklarından birini yitirmenin acısını yaşadı.

sosyalmedya

İŞE 25 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Yaşamını yitiren Hasan Songur’un henüz 25 gün önce, kardeşi İbrahim Songur’un da 15 gün önce işe başladığı belirtildi. Hasan Songur’un daha önce bir süre ücretli öğretmenlik yaptığı belirtildi. Hasan Songur’un, yeni aldığı cep telefonunun parasını ödeyebilmek için fabrikada çalışmaya başladığı ifade edildi.

Olaya tanık olan kardeşi İbrahim Songur’un da 15 gün önce aynı fabrikada işe başladığı ifade edildi. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hasan Songur’un üniversite yıllarından bu yana dans tutkunu olduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları da dikkat çekti.

DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler

Açık açık tehdit etti! 'Dünya için çok tehlikeli olabilir'

Açık açık tehdit etti! 'Dünya için çok tehlikeli olabilir'

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

İlginizi Çekebilir

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun
Her birimiz ayrı bir hikaye... Sen gerçekten iyiymişsin çabuk gittin öğretmenim! Anacığına ailene sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin!
Çok basarili sağlık bakanimizin kendi çapında bir rekora imza atip sekiz aydir sağlık personeli atamasi yapmaması üzerine ilerideki günlerde basima gelecek olan hadise kitap tutmuş dil bilen eğitimli kişilerin fabrikada ne isi var ama durun biz Türkiye de yasiyoruz haketmeyip dayisi olan masabasina hakedip emmisi olmayan amelelige
Allah rahmet eylesin cok acı.
Yazik Allah rahmet eylesin
Allah ailesine sabır versin mekanı cennet olsun çok zor memleketin şartları kimse okuduğu işte sevdiği işte çalışamıyor maalesef
Allah rahmet eylesin çok üzüldüm ama bunun atamayla ne ilgisi var her şeyi buna bağlamak moda oldu herkesin her dediğini yapan ülkeler yakında yunanistan gibi olur bizim ülke gibi
Allah rahmet eylesin, bende sosyal bilgiler mezunuyum şoförlük yapıyorum, uyuyan güzel ülkem
allah rahmet eyledin cok üzücü mekanı cennet olsun
Diğer Haberler
Mısır'da ortaya çıktı! 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır'da ortaya çıktı! 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Ünye'de 8 çocuklu çift yangında öldü

Ünye'de 8 çocuklu çift yangında öldü

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Bankada akılalmaz olay! 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'CHP'nin içinde kakafoni var'

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'CHP'nin içinde kakafoni var'

Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez duvağıyla uğurlandı

Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez duvağıyla uğurlandı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu uyardı: Bu FETÖ projesidir, kriptolar iş başındadır

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu uyardı: Bu FETÖ projesidir, kriptolar iş başındadır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.