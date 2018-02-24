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Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'CHP'nin içinde kakafoni var'

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kimse kusura bakmasın CHP'nin bu duruşuyla, HDP ile kol kola verişiyle milli ve yerli bir duruşu yok. Ana muhalefet partisinin tabii ki milli, yerli bir duruşu olmalıdır ama CHP'nin içinde kakafoni var, yani her kafadan bir ses çıkıyor, bir CHP yok, 5-6 CHP var." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'CHP'nin içinde kakafoni var'

Akdağ, Erzurum Süt Sanayicileri Derneği ile Erzurum Valiliği'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, Erzurum İl Müftülüğü Salonu'ndaki Palandöken AK Parti 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin başına çorap örülmek istendiğini belirterek, "1960'ta milletin göz bebeğini iki arkadaşıyla idama götüren zihniyet, bunun bir benzerini 1980'de, bir başka benzerini 28 Şubat sürecinde gerçekleştirmiştir ama oyun hiç birbirinden farklı değildi." diye konuştu.

Bu oyunu yazan senaristlerin ana fikrinin milletin iradesini yok sayıp üzerine vesayet odaklarını yerleştirmek olduğuna işaret eden Akdağ, "Allah'a şükürler olsun milletin gözbebeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu oyun bozuldu, bundan sonra da bu oyun kurucularına fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Recep Akdağ, yıllarca oynanan oyunlarla Türkiye'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürme ve kardeşi kardeşe düşman etme çabalarının bulunduğunu belirterek, bu oyunların hiçbirinin başarılı olamadığını vurguladı.

"MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNE SALTANAT KURANLARIN OYUNLARI BERHAVA OLDU"

Milletin, bütün şer düşüncelerin gayretlerine rağmen Erdoğan'ın arkasında durmaya devam ettiğini aktaran Akdağ, "Türkiye'de milletin iradesinin üstüne saltanat kurmuş olanların oyunları berhava oldu. Türkiye 3 kat büyüdü, Türkiye'de terör artık kıpırdayamaz hale geldi. Türkiye, sağlık, eğitim, ulaşım hizmetlerinin son derece geliştiği ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin siyasi tutumunu "evlere şenlik" olarak niteleyen Akdağ, şunları söyledi:

"15 Temmuz hadisesi olur, birazcık milletin hissiyatıyla birlikte hareket eder gibi görünürler aradan biraz zaman geçince hemen değişmeye başlayıp FETÖ mağdurlarından bahsetmeye başlarlar. Bir Afrin hareketi olur 'evet biz bu hareketi destekliyoruz' derler ama milletvekillerinden biri çıkar Türk ordusunun Afrin'i işgal ettiğinden bahseder. Bir başka milletvekili çıkar 'YPG ve PYD'nin terörist olduğunu biz bilemeyiz' der. Bir başka milletvekili çıkar YPG'nin PYD'nin terörist olduğunu biz bilemeyiz diyeni sanki güçlendirircesine bu kez ÖSO'ya terörist der. Kendi ülkesini korumaya çalışan ve Türk ordusuyla en ön cephede çarpışan insanlara terörist damgasını vurmaya çalışır. Maalesef Türkiye'nin böyle bir bahtsızlığı, şansızlığı var. Biz bunların ipliğini her fırsatta pazara çıkarmak zorundayız."

"CHP'NİN İÇİNDE KAKAFONU VAR"

MHP ve AK Parti'nin ortaya koyduğu ittifakın, milletin yüksek menfaatleri temelinde tarihi bir görevin icrası anlamına geldiğini anlatan Akdağ, bu ittifaka kendisini milli ve yerli gören herkesin iştirak etmesini istedi.

Akdağ, "Kimse kusura bakmasın CHP'nin bu duruşuyla, HDP ile kol kola verişiyle milli ve yerli bir duruşu yok. Kimse kusura bakmasın CHP'nin bu duruşuyla, HDP ile kol kola verişiyle milli ve yerli bir duruşu yok. Ana muhalefet partisinin tabii ki milli, yerli bir duruşu olmalıdır ama CHP'nin içinde kakafoni var, yani her kafadan bir ses çıkıyor, bir CHP yok, 5-6 CHP var. Maalesef milletin yüksek yararı gözetilemiyor, öyle bir perişanlık içerisine girmiş durumdalar. Bu gün AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu ittifak, ülkenin geleceği açısından tarihi öneme sahip çok değerli ittifak olmuştur." diye konuştu.

"VEREN EL OLMANIN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ"

Bu programın ardından beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Akdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, buradaki konuşmasında ise Erzurum'un her zaman AK Parti'nin yanında durduğunu vurgulayarak, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Önlerinde çok önemsedikleri 2019 seçimlerinin bulunduğunu anımsatan Akdağ, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Biz startımızı vereli epeyce zaman oldu. Bu her iki seçim döneminde de muvaffakiyetle sandıktan çıkacağız. Çok çalışmamız lazım. AK Parti ülkesi, milleti için çalışmaya hevesi olanların ve bu çalışmalardan yorulmayanların partisidir. Dünyanın mazlum ve mağdur milletlerine Türk milleti olarak ne kadar hizmet edebilersek, yardım edebilirsek, Cenabı Hak da bize o kadar yardım eder. Cumhurbaşkanımızın deyişiyle, veren el olmanın bereketini yaşıyoruz. Bunu muhafaza etmek için çok çalışmak ve milli meselelerde bir arada durmak gerekiyor. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, MHP'nin bu husustaki basiretli tutumları Türkiye'deki bir ittifakın önünü açmıştır."

Akdağ, daha sonra AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığını ziyaret ederek, bir süre önce başkanlık görevine getirilen Ayşe Deniz Çelik'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, daha sonra partililerle bir araya gelerek, "Kongre Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Bu toplantı basına kapalı gerçekleşti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ kakafoni

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
papağan çok zeki ve akıllı bir kuştur.ama kuş beyinlidir.çünkü kendi fikri beyanı yoktur.işte sizin sözünüze inananlar aynı papağan gibidir.kendi beyinleri üretmez.sadece sahibinin dediklerini ve yaptıklarını tekrarlar.
ey aziz nesin.sen o meşhur sözleri bunlar içinmi söylemiştin.
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