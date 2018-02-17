Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Son dakika haberine göre Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
2 POLİS YARALI
Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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