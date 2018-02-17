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Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

GÜNDEM HABERLERİ  | 17.02.2018 20:49 | Son Güncelleme

Malatya patlama sesiyle sarsıldı. Son dakika haberine göre Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucunda 2 polis memuru yaralandı.

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Son dakika haberine göre Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

2 POLİS YARALI

Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.

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EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktıAnkara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah esirgesin
askerde denetleme vardı mühimmat sayımı yapıyorduk.Mühimmat deposunda aydınlatma ya da herhangi bir elektrik tesisatı olmaz! Görevli astsubay kasalardaki mühimmatı ÇAKMAK yakarak sayıyordu!
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