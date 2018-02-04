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Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 16:39 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önceki yıllarda olduğu gibi, yine kurumun 1 yılık gelir- gider ve borç tablosunu, hazırlattığı 7 metrelik afişle belediye binasına astırdı. Başkan Maçoğlu, 'Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. Biz yönetime geldiğimiz zaman belediye zarardaydı ve borçları vardı, şimdi belediyemiz kâra geçti ve nakit parası da var' dedi.

Türkiye’nin tek Komünist Partili belediyesi olan Ovacık Belediyesi, 3 yıldır belediyenin gelir gider tablosunu halka duyurmak için yaptığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin gelir- giderleri ile borç tablosunu kalem kalem yazdırdığı 7 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki afişi, kurumun binasına, giriş kapısının üzerine astırdı.

Belediyeciliği tamamen şeffaf ve halka açık şekilde yaptıklarını anlatan Başkan Maçoğlu, "Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız belediyeye gelerek faturaları ve gelir giderleri inceleyebilir ve bu konuda araştırma yapabilir. Hiçbir gizlimiz yok, biz zaten bu halka hizmet için varız, bunun için hesapları hiçbir şekilde halka kapatmamız ya da gizlememiz söz konusu olamaz. Biz yönetime geldiğimiz zaman belediye zarardaydı ve borçları vardı şimdi, belediyemiz kâra geçti ve nakit parası da var" diye konuştu.

Belediye binasına asılan gelir- gider tablosuna göre, belediyenin 2017 yılına ait geliri 3 milyon 452 bin 707 lira, giderleri ise 3 milyon 182 bin 482 lira oldu. Belediyenin taksitlendirdiği ve sorunsuz olarak her ay düzenli ödeme yaptığı İller Bankası ve bir kamu bankasına ise toplam 720 bin lira borcu bulunduğu, kurumun kasasında ise toplam 901 bin 928 lira olduğu belirtildi. Ayrıca belediyenin tahakkuk eden ancak tahsil edilmeyen toplam alacağının da 428 bin lira olduğu kaydedildi.

ko

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Anahtar Kelimeler:
komunist Ovacık Tunceli

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
Allah deyip çalanlar okusun. Şimdiye kadar onlar yedi şimdi de Müslümanlar yesin diyenler okusun, yedi sülalesini belediyede işe sokanlar okusun, yandaşlara ihaleleri verenler okusun ve azıcık Allah korkusu kalmışsa içlerinde utansın ve titresinler. Dürüstlük ideolojilerle ilgili değil yetişme tarzıyla ilgili insanın karakteriyle ilgili.
böyle komüniste can kurban..
darısı diğer belediyelerin başına
sen başkana olsana ya fatih mehmet maçoglu bu ülkeyi ancak senin gibileri deüzeltir
Güzel çok güzel herkese örnek olsun, Hükümet örnek almalı, insanların vergisiyle yaşayan vergi gelirinden maaşını alan belirli bir mevkide göreve sahip olan tüm burokratlar yaptıkları halka sunmaları gayet normal olmalı. Nasıl bir işçi iş verene hesap vermek zorundaysa ...............
adamsın adam ülkenin gururusun
Keşke bütün belediyeler komünist olsa
istanbul’da aday ol başkan
turkiyenin tek ve yegane kosulsuz baskani ve lideri olacak Adamson hemde Adam gibi Adam ..
kralsın be başkanım sen yüreğinin ve emeğinin dürüstlüğüyle gittiğin yeri de cennete gideceğin yerinde cennet olsun bu ülkeye katkılarından dolayı sana minnettarım
Helal olsun bir ülke parti ile din ile değil dürüst ve ahlaklı insanlarla kalkınır..
başkan kominis görüşlü olabilir ama şefaflığına hayranım belediyecilik bu olması gerek,keşke tüm belediyelerimiz bu kadar şefaf olabilse
Darısı akpli belediyelerin başına
Her belediyenin yapmasını isterdim. Takdir edilmesi gerekir.
Çok dürüstçe bir hareket her parti uygulamalı insanlar ödedikleri vergilerin nereye gittiğini görsünler bunun adı demokratik saydamlık....
Helal sana başkanım. Bu ülkeye senin gibi yöneticiler gerek.
düşünce ne olursa olsun kimse kusurada bakmasın verilmiş emek var ortada o da bir belediye başkanı oda cebini doldurmak isteyebikirdi dini dili ırkı inancı ne olursa olsun ülke ekonomisini kötü yönde kullanmıyorsa halkına hizmet veriyorsa komünist olması sagcı olması hiç önemli degil önmli olan onurlu insanların bu ülkede her daim olmalıdır
Süpersin başkan, emeğine sağlık. Emperyalist dinciler utanır mı acaba
@efeemre27 Dine nerden bağladın hemen uyanık ! Ovacık ilçesinin nüfusu 6500 kişi, ben İstanbul’da oturduğum mahallenin nüfusu 44.000 sen neden bahsediyorsun dinle ne alakası var (yaptığı çok güzel bir davranış belediye bşk tebrik ederim bu arada)
Adama helal olsun. Sağ partilerden seçime girmiş sözde dindar olan bütün yöneticilere örnek olsun. Onlar çaldıklarını nasıl saklayacaklarını şaşırırken bu adam afiş yaptırıp belediyeye asıyor.
SADECE SEÇİLMEKLE DOĞRU SİYASETÇİ OLUNMUYOR.SEÇİLDİKTEN SONRA HESAP VERMESİ O KİŞİNİN ADAMLIĞINI GÖSTERİR. KEŞKE ÜLKEMİZİN DİĞER YÖNETİCİLERİ DE HEP BÖYLE OLSA. ÜLKE 10 YILDA AÇI İŞSİZİ OLMAYAN BİR ÜLKE OLUR. BUDA ZENGİNİN İŞİNE GELMEZ. AÇ İŞSİZ OLACAKKİ UCUZA İŞÇİ BULACAK O DAHA ÇOK KAZANACAK. NE YAZIKKİ SEÇTİKLERİMİZ OYU BİZDEN ALIP ZENGİNE HİZMET YARIŞI YAPMAKTALAR.. ADAMSIN BAŞKAN. İŞTE BÖYLE ADAMLARI YÖNETİMLERE SEÇMELİYİZ. PALAVRACILARI DEĞİL. PARTİCİLİK YAPMADAN DÜRÜSTLERİ SEÇMELİYİZ..
Bizi böyle namuslu insanlar kurtaracak Allahu ekber diyerek 7 sülalesini zengin edenler degil.
Seviliyorsun Fatih Mehmet...Adamsın...
helal olsun.mesele cep olmadimi sorun yok ama bu kadarda dürüstlük olmazki baskanım.yakında atarlar bir kayyumun.sebep çok namuslu ve dürüst olmak
adamsın... ömer lik böyle olur, lafla değil
helal olsun adama.
Her ne düşüncede olursa olsun, helal olsun. Bütün herkes kendi çapında şeffaf, adil, paylaşımcı olsaydı cenneti dünyada yaşamaya başlardık. Tebrikler Fatih Mehmet Bey.
en guzel gelır çalışmak ve emekve ıdealle durustluk ve azımle olur
Helal olsun senin gibi komüniste.Bravo
Komünistin adı çıkmış dokuza,inmez sekize...borçluyum diyen belediyeler örnek alsınlar
ihalelerde çalmadan çalışan üreten belediyecilik yaparsan oluyormuş demekki koyunlar gerizekalılar belediyenin hizmetlerinde çoğu şeyde ücretsiz ve ucuz olmasına rağmen
Takdir edilesi. ayrıca belediyenin borcunun olmamasıda apayrı bir güzellik, BTV adı altında vergi toplayan, her sene bilerek kazıp tekrar yaptıkları asfalt yolların faturasını halka gönderip kârını cebe atan belediyeler utansın.
çok akıllıca bir hamle yapmış hani son günlerde boyuna belediyelere baskınlar düzenleniyor ya yolsuzluk yüzünden oda baskına karşı böyle bir önlemi uygun görmüş gelen kapıdaki afişin resmini çeker dosyalara bakar doğruysada içer çayını kahvesini gider
helal olsun.Allah sayılarını arttirsin
Muhafazakar Modern ve Sağ Görüşlü bir vatandaş olarak Fatih emmi İstanbul dan adaylık koysun oy vermezsem namerdim.
kominist parti ama uygulamaları liberal..yani liberal bile olsa adalet ile yönetim olursa..çıkarcilik olmazsa..huzur ve güven kendisi gelir..ama gel gör ki hukukumuz bile adaletli değil hakim savcılar fetocu çıkıyor..tarih boyunca bakın geriye götüren sebepler anlayissizlik ve saygısızlık..kominist bir felsefe ile liberal sistemin dürüst olmasının sebebi anlayış ve saygıdır..helal olsun başkan diyorum
gerçekten örnek baskan.. karakter meselesi.. öyle insllahci masalahcilikla bu işler olmuyor.. adamı kaç senedir takip ediyoruz köle gibi çalışıyor yeterli hizmet olsun.. helal sana komünist başkan
Yerel seçimlerde Komünist Partisi'nin ilk ve tek belediye başkanlığını kazandığı Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde, dün yapılan milletvekili genel seçimlerinde, Kominist Parti'ye bu kez tek bir oy çıkmadı 08 Haziran 2015 Türkiye'nin tek Komünist Partili belediyesi olan ve 2014 yerel seçimlerinde Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 655 oy ile belediye başkanlığını kazandığı Ovacık İlçesi'nde, dün yapılan milletvekili seçimlerinde çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Komünist Partisi, belediye başkanlığını kazandığı ilçede sıfır çekerek, tek bir oy alamazken, Tunceli genelinde ise sadece 9 oy alabildi.
Bir tane akp yada chp yada diğerlerinden böyle bir davranış görmedik.Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var bunu en çok akp belediyelerinden beklerken kominist parti yapmış.Helal olsun
Darısı dürüstüm, fakir fukara hakkı yemedim diyen diğer belediye başkanlarına...
Neden ülkemizdeki tek bir belediye böyle neden vatanımız böyle yönetilmiyor akparti chp kim olursa olsun ama biz buna neden ulaşamıyoruz
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