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Astroloji etkinliğinde buluştular

MAGAZİN HABERLERİ | 18.12.2017 17:27 | Son Güncelleme 18 Aralık 2017

İSTANBUL, (DHA)- YENİ yılın yaklaşmasıyla birlikte astrolojik yorumlar da yapılmaya başlandı. Astrolog Filiz Özkol, 2018 yılını Türkiye ve dünya açısından değerlendirdi.

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olarak Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet içerisinde düzenlenen etkinlikte konuşan ve seyircilerin sorularını yanıtlayan Özkol, özellikle yay burcu insanlarının son 2,5 yıldır zor günler geçirdiğini ancak 2018'de daha şanslı olacaklarını belirtti. Alışveriş merkezinde o gün en çok alışverişi yapan 5 kişiye de özel olarak yıldız haritası yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

2017 yılında gezegenlerin Türkiye üzerinde ağır etkileri olduğunu da belirten Özkol, 2018 yılında Türkiye'yi nelerin beklediğini şöyle anlattı:

"2018 yılında dünyayı kasıp kavuran bir gezegen enerjisi var. Özellikle 5 tane tutulma var. Aslan burcunda gerçekleşecek olan tutulma, Türkiye üzerinde sert rüzgarlar estirebilir fakat bunun bir ucu dünya siyaseti ile paralel gittiği için dünyada yaşanan olayların ülkemiz üzerinde siyasi baskıları çok fazla. Türkiye'nin çok şanslı bir haritası var ve bir su grubu olan akrep burcu ile yükseleni de yengeç. Bu sene Jüpiter akrep burcuna geçtiği için Türkiye'nin lehine işleyecek. Özellikle ABD aslan burcu tutulmalarından çok etkilendi. Ben Türkiye'nin bu konuda daha şanslı olduğunu düşünüyorum."

"BİRÇOK ÜNLÜNÜN YILDIZI PARLAYACAK"

Ünlüler açısından da 2017'yi değerlendiren Özkol, "Özellikle akrep, yengeç ve balık burcu ünlüler için bu sene çok güzel bir dönem. Bunun dışında tutulmalar aslan ve yengeç burcunda olacağı için birçok ünlü kaybedilebilir, bazı ünlüler de çaptan düşebilir, birçok ünlünün de yıldızı parlayabilir. Yani aslan burcundaki tutulma sahne sanatlarını etkileyeceği için birçok görsel sanatlarla ilgili olanlardan sürpriz haber duyabiliriz" dedi.

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