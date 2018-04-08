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Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

SUNUCU Burcu Esmersoy Bolu'da bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu.

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- SUNUCU Burcu Esmersoy Bolu'da bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. Güzel sunucu, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade ederek, “Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle" dedi.
Televizyon programı sunucusu Burcu Esmersoy, TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti. Güzel sunucunun sıcak sohbetini ziyaretçiler ilgiyle izledi. Burcu Esmersoy, dün merkez üssü Bolu Yeniçele köyü olan 4,7 şiddetindeki deprem için katılımcılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
“BANA BAKILMASINDAN HOŞLANMIYORUM”
Burcu Esmersoy, 1997’de birincilik elde ettiği güzellik yarışmasının ardından mankenlik yerine televizyonculuk yapmayı tercih ettiğini söyledi. Mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını anlatan Esmersoy, “Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle. Dünya'nın aslında en garip şeyini yapıyorum. En çok bakılması gereken işi yapıyorum aslında. Ama böyle sahnede herkes bakarken mankenlik yapıp yürüyemezdim. Daha doğrusu hayatımda bir kere güzellik yarışmasına katıldım. Onda da çok utandım. Televizyonda olduğunuz zaman size kimin baktığını görmüyorsunuz. Televizyonda izleyiciler sizi görmüyor en azından” dedi.
Esmersoy, sohbetin ardından hayranlarına imza verip fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorumBurcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorumBurcu Esmersoy: Bana bakılmasından hoşlanmıyorum

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