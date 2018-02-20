Demet Akalın’ın açıklamalarına Demet Şener’in avukatından cevap

Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi, Demet Akalın’ın müvekkili hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Hatemi, müvekkili Şener adına yaptığı yazılı açılamada, “ Oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Bu haksız ve mesnetsiz suçlamalar son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır” dedi.

Demet Akalın’ın basın mensuplarına verdiği bir röportajda Demet Şener hakkında yaptığı açıklamalara Şener’in avukatından cevap geldi. Avukat Aslı Hatemi, müvekkili Şener adına yaptığı yazılı açılamada konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağını belirtti.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Demet Akalın‘ın açıklamaları nedeniyle zorunlu açıklama:

Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçek dışı birçok beyan ve gönderme içermektedir. Öncelikle müvekkilim ne dul nede issizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve issiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır. Demet Şener ne yuva yıkmıştır ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu haksız ve mesnetsiz suçlamalar karşısında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, işsiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah’ın takdir edeceği bir durumdur.”