Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Sanatçı Mithat Körler Mardin’de verdiği konserle dinleyenlere nostalji resitali sundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında programlar yapmaya devam ediyor. Sanatın birçok dalının sanatseverlerle buluşturulduğu Mardin’de, bu sefer sanatçı Mithat Körler konseri düzenlendi. Körler, Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserde 1970’den günümüze popüler şarkıları seslendirdi. Konsere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Hemşerilerimizi mutlu ediyoruz"

Vali Mustafa Yaman şehirde alt yapı ve üst yapıda olduğu gibi kültür ve sanata da katkı verdiklerini dile getirerek, “İlimizde yaptığımız etkinlikler ile hemşerilerimizi mutlu ediyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde değişimi ve gelişimi yaşatmaktayız. Şehrimizde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla ilimizi hak ettiği yere getiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de yüz binlerce hemşerimizin kapılarını çalıyor onların isteklerini yerine getiriyoruz. Mardin’de kültür ve sanat etkinliklerini de önemseyen bir yapıda çalışıyoruz. Birçok sanatçıyı hemşerilerimiz ile buluşturuyor ve beklentileri yerine getiriyoruz. Bugün düzenlediğimiz Mithat Körler konseri de bu etkinliklerden birisidir” dedi.