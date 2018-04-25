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Mithat Körler ile 70’ler esintisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Sanatçı Mithat Körler Mardin’de verdiği konserle dinleyenlere nostalji resitali sundu.Mardin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında programlar yapmaya devam ediyor.

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Sanatçı Mithat Körler Mardin’de verdiği konserle dinleyenlere nostalji resitali sundu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında programlar yapmaya devam ediyor. Sanatın birçok dalının sanatseverlerle buluşturulduğu Mardin’de, bu sefer sanatçı Mithat Körler konseri düzenlendi. Körler, Atatürk Kültür Merkezi’nde verdiği konserde 1970’den günümüze popüler şarkıları seslendirdi. Konsere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Hemşerilerimizi mutlu ediyoruz"
Vali Mustafa Yaman şehirde alt yapı ve üst yapıda olduğu gibi kültür ve sanata da katkı verdiklerini dile getirerek, “İlimizde yaptığımız etkinlikler ile hemşerilerimizi mutlu ediyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde değişimi ve gelişimi yaşatmaktayız. Şehrimizde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla ilimizi hak ettiği yere getiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de yüz binlerce hemşerimizin kapılarını çalıyor onların isteklerini yerine getiriyoruz. Mardin’de kültür ve sanat etkinliklerini de önemseyen bir yapıda çalışıyoruz. Birçok sanatçıyı hemşerilerimiz ile buluşturuyor ve beklentileri yerine getiriyoruz. Bugün düzenlediğimiz Mithat Körler konseri de bu etkinliklerden birisidir” dedi.

"Kültür ve sanat programları sürecek"
Kültür ve sanat programlarının süreceğini belirten Vali Yaman sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sanatçımız 1970’li yıllardan günümüze kadar kalplerimizde yer etmiş önemli eserleri söyleyerek bizlere nostalji yaptırdı. Salona gelen vatandaşlarımız ise coşkuyu en güzel şekilde yaşayarak unutulmaz bir gece yaşadılar. Mardin’de her yönüyle kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek. Yerel değerlerimizi de destekleyerek sanat potansiyelimizi ortaya çıkaracağız. Hizmetlerine devam eden konservatuvarımızın yanında yakın zamanda açmayı planladığımız sanat merkezimiz ilimizde kültür ve sanatın en iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacak”
Sanatçı Mithat Körler ise Mardin’e gelmekten hep mutlu olduğunu dile getirerek etkinliği düzenleyen. Mustafa Yaman’a teşekkür etti.

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

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