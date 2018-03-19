Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Nilüfer Kadın Korosu, 134. konserini Letonya’nın başkenti Riga’da verecek.

175 kişilik korist sayısıyla ünü yurt dışına taşan Nilüfer Kadın Korosu Letonya’ya uçuyor. Davet üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinde de sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu, yurtdışında ise Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda ve İtalya’da da konserler vermişti. Riga Büyükelçiği tarafından Letonya’ya davet edilen koro, Türk Müziğini Bindallı kostümleriyle icra edecek. Konseri Letonyalılar ile orada yaşayan Türkler izleyecek. Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel “Geçtiğimiz yıl İtalya’da geleneksel Türk kına gecesini tüm ritüelleriyle sahnede sergilemiş, hatta konser sonunda konservatuarın rektörü de dahil İtalyanlara kına yakmıştık. Bu yıl da Letonya’ya gidiyoruz. Riga’daki meşhur tarihi opera binasında 1,5 saatlik Türk Müziği konseri vereceğiz” dedi.

Medya tarafından kendilerine ’gönüllü kültür elçileri’ ismini takıldığını ifade eden Gürel “Bu yıl da amacımız diğer ülkelerde olduğu gibi Letonya’da da Türk kültürünü, Türk Müziğini, geleneksel Anadolu bindallısını, Türk kadınını ve halk danslarımızı tanıtmak. Özellikle Türk Halk Müziğini seslendirirken konsepte uygun olarak halk danslarını da sergilememiz izleyenlerimizin çok ilgisini çekiyor. Geleneksel halk danslarımızı da tanıtmış oluyoruz. Bu da konserlerimize ayrı bir renk katıyor. Amacımız dünyanın bütün ülkelerinde Türkiye’yi ve kültürümüzü tanıtmak” diye konuştu.

Tüm konserlerini sosyal projeler yararına veren ve dernekleşen koro Letonya’ya 30 kişilik bir kadroyla gidecek ve izleyenlerine tam bir görsel şölen sunacak.