HABER

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Nilüfer Kadın Korosu, 134.

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Nilüfer Kadın Korosu, 134. konserini Letonya’nın başkenti Riga’da verecek.
175 kişilik korist sayısıyla ünü yurt dışına taşan Nilüfer Kadın Korosu Letonya’ya uçuyor. Davet üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinde de sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu, yurtdışında ise Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda ve İtalya’da da konserler vermişti. Riga Büyükelçiği tarafından Letonya’ya davet edilen koro, Türk Müziğini Bindallı kostümleriyle icra edecek. Konseri Letonyalılar ile orada yaşayan Türkler izleyecek. Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel “Geçtiğimiz yıl İtalya’da geleneksel Türk kına gecesini tüm ritüelleriyle sahnede sergilemiş, hatta konser sonunda konservatuarın rektörü de dahil İtalyanlara kına yakmıştık. Bu yıl da Letonya’ya gidiyoruz. Riga’daki meşhur tarihi opera binasında 1,5 saatlik Türk Müziği konseri vereceğiz” dedi.
Medya tarafından kendilerine ’gönüllü kültür elçileri’ ismini takıldığını ifade eden Gürel “Bu yıl da amacımız diğer ülkelerde olduğu gibi Letonya’da da Türk kültürünü, Türk Müziğini, geleneksel Anadolu bindallısını, Türk kadınını ve halk danslarımızı tanıtmak. Özellikle Türk Halk Müziğini seslendirirken konsepte uygun olarak halk danslarını da sergilememiz izleyenlerimizin çok ilgisini çekiyor. Geleneksel halk danslarımızı da tanıtmış oluyoruz. Bu da konserlerimize ayrı bir renk katıyor. Amacımız dünyanın bütün ülkelerinde Türkiye’yi ve kültürümüzü tanıtmak” diye konuştu.
Tüm konserlerini sosyal projeler yararına veren ve dernekleşen koro Letonya’ya 30 kişilik bir kadroyla gidecek ve izleyenlerine tam bir görsel şölen sunacak.

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Nilüfer Kadın Korosu Riga yolcusu

Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklamasıSuudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diva, Bursa'da konser verdi

Diva, Bursa'da konser verdi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum

(Özel Haber) Ünlü oyuncu Uğur Bilgin: “Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor”

(Özel Haber) Ünlü oyuncu Uğur Bilgin: “Ya gülmezlerse korkusu hep oluyor”

Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

Hilton’da canlı müzik keyfi

Hilton’da canlı müzik keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.