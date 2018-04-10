Samsun’da Özge Ulusoy rüzgarı esecek

Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy, Samsunlu hayranları ile buluşacak.
Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 15 Nisan Pazar günü ağırlayacağı Özge Ulusoy ile ziyaretçilerine unutamayacakları bir alışveriş ve moda deneyimi yaşatacak.
09-12 Nisan tarihlerinde Instagram yarışmasıyla belirlenecek 3 şanslı kadın takipçi, 15 Nisan Pazar günü Özge Ulusoy ile tüm masrafları Samsun Piazza tarafından karşılanan benzersiz bir alışverişe çıkacak ve stillerini baştan oluşturacaklar. Özge Ulusoy’un moda ve stil önerileri ile talihliler alışveriş boyunca hem dolaplarını hem de tarzlarını yenilerken, unutamayacakları anlar da yaşayacak ve ünlü mankenle tadına doyum olmayan sohbetler yapacaklar.
Karadeniz’in en büyük AVM’sindeki alışveriş deneyimin ardından etkinlik alanında yerini alacak olan Özge Ulusoy, modaya dair önerilerini, stil ipuçlarını ve yepyeni trendleri tüm Samsunlular ile paylaşacak. Özge Ulusoy ve ziyaretçi buluşması saat 14.00’te gerçekleşecek.
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