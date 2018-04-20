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Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever sevgilisi Eray Sünbül ile Bodrum’da nişanlandı.44 yaşındaki oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük olan sevgilisi Eray Sünbül ile Bodrum’da nişanlandı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever sevgilisi Eray Sünbül ile Bodrum’da nişanlandı.
44 yaşındaki oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük olan sevgilisi Eray Sünbül ile Bodrum’da nişanlandı. Kız isteme merasiminin de yapıldığı nişan törenine aile büyükleri ve ikilinin yakın dostları katıldı. Nişan yüzüğünü takan Sever’in Bodrum’da yapılacak olan sade bir törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

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Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
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Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
3 / 7

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
4 / 7

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
5 / 7

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
6 / 7

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
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Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı

Seray Sever, Bodrum’da nişanlandı
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