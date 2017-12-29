'Şişko Nuri' sinema setlerine dönmek istiyor

Hakan AKGÜN- Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdüren, 'Şişko Nuri' lakaplı 67 yaşındaki Sıtkı Sezgin, günümüzdeki dizilerin sanatsal açıdan yeterli olmadığını savundu. Sezgin, "Bizim Yeşilçam ile şimdiki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Şimdiki diziler aşk üzerine. O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor" dedi. Sezgin, sinema setlerine dönmek istediğini söyledi.

Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan 'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin, Samsun'u Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyor. Yeşilçam filmlerinin zevkle izlendiğini ancak, şimdiki dizi ve filmleri sanatsal açıdan yeterli bulmadığını anlatan Sezgin, şöyle dedi:

"Bu bina 2009'da kuruldu. Açıldığından beri bu huzurevindeyim. Bizim Yeşilçam filmleriyle şimdi ki filmleri kıyaslarsak, çok ayrı bir dünya. Yeşilçam filmleri zevkle izleniyordu. Konusu, anlatımı güzeldi ve zevkle izleniyordu. Kemal Sunal'ın Şener Şen'in İlyas Salman'ın filmleri, bir sürü komedi sanatçısa ve Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' gibi bir kadro daha gelmez. Bunlar zevkle izleniyordu. Şimdi Yeşilçam tamamen kayboldu. Şimdiki diziler aşk üzerine O, onun sevgilisini alıyor. O, onu vuruyor, kırıyor. Yani sanat bu değil diyorum."