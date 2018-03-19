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Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekânları gezip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

ŞANLIURFA, (DHA)- ABD'li ünlü sinema oyuncusu Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekânları gezip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Avatar, Ölümcül Deney, Özel Tim ile Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldızı Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi tarihi yerleri gezen Rodriguez, Cumartesi günü de Şanlıurfa'ya geldi. Ünlü oyuncu, sessiz sedasız geldiği kentte arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekânları gezdi. Şanlıurfa'dan oldukça mutlu ayrıldığı belirtilen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl'de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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