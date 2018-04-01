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Ünlüler Mehmetçiğe destek için Hatay’a gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a giden ünlülerin uçağında renkli görüntüler oluştu.

Ünlüler Mehmetçiğe destek için Hatay’a gitti

Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Hatay’a giden ünlülerin uçağında renkli görüntüler oluştu. Uçakta sanatçı Esat Kabaklı’nın türküsüne Serkan Çağrı klarneti ile eşlik etti. O anlar televizyoncu Pelin Çift tarafından kaydedildi.
Sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek üzere THY uçağı ile Hatay’a gitti. İstanbul’dan kalkan uçakta, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Serkan Çağrı gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcular Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Tolga Zengin ve gazeteciler de yer aldı.
Renkli anların yaşandığı yolculukta sanatçı Esat Kabaklı’nın türküsüne Serkan Çağrı klarneti ile eşlik etti. O anlar televizyoncu Pelin Çift tarafından kaydedildi.

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