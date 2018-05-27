GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "24 Haziran'da, Türkiye'nin 15 Temmuz mücadelesi, AK Parti'ye 'evet' oyu vermektir, Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' oyu vermektir." dedi.
Gül, partisince bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, seçim olsa da olmasa da her zaman sahada, vatandaşların dertleriyle ilgilenen bir partinin mensubu olduklarını söyledi.
24 Haziran'da Türkiye'nin çok önemli bir seçime gideceğini hatırlatan Gül, "24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Türkiye 16 yıldır istikrara kavuştu. Bu istikrarı kalıcı hale getirmenin adı 24 Haziran'dır. At sahibine göre kişner. 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olursa kişi başı milli gelir 20 bin dolara çıkar." diye konuştu.
- "Menderes'i değil tüm milleti cezalandırdılar"
Gül, bugün 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahalenin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, müdahalenin Türkiye'nin en karanlık sayfalarında yerini aldığını ve utanç verici olduğunu ifade etti.
Menderes'e yapılan haksızlığın, verilen cezanın aslında millete verildiğini söyleyen Gül, şöyle devam etti:
"Siyaset ve millet güçlü olmadıkça, bu ülkede vesayetçiler hep güçlü oldu. 10 yılda bir bu ülkenin kazanımlarını toprağa gömer gibi darbe yaparak aldılar. Türkiye'nin başına bir lider geliyor, hafif Türkiye yükselişe geçiyor, hemen onu indiriyorlar. 10 yılda bir darbeyle Türkiye'yi geri götürüyorlar. 27 Mayıs'ta da rahmetli Menderes ve arkadaşlarını milletin ana sütü gibi helal oylarıyla geldikleri başbakanlıktan indirdiler. Sebep? Çünkü Menderes, 'Tanrı uludur' denilen ezanı aslına çevirdi. Semalarda Allahuekber sesi duyduk diye. CHP'nin ahırlara çevirdiği camileri aslına döndürdüğü için, Türkiye'yi kalkındırdığı için, fabrikalar yaptığı için, istihdam sağladığı için Menderes'i cezalandırdılar. Menderes'i değil tüm milleti cezalandırdılar."
Gül, Menderes'in tarih boyunca rahmetle anılacağını, darbecilerin ise lanetle hatırlanacağını belirterek, Türkiye'de bundan sonra hiçbir kuvvetin milletin kuvveti üzerine çıkamayacağını vurguladı.
Milletin aldığı karara saygı duymayanın, milleti tanımayanın hiçbir geleceğinin olmadığını aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Bu milletle uğraşmayacaksınız. Bu milletin adamlarıyla uğraşmayacaksınız. F-16'larınız sökmez, tanklarınız sökmez, halkın karşısında hiçbir güç bu halka söz geçiremez. Bu halk hiçbir şeyin önünde eğilmez. Sadece ve sadece 'Allahuekber' der ve rükuda eğilir. Bunu siz bilmiyordunuz ama 15 Temmuz'da bir kez daha öğrendiniz. Bu millet size öğretti. Bu millet adamlarına sahip çıkmayı öğrendi. 'Menderes'e sahip çıkamadık ama Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız' diyerek sokaklara çıktı. 24 Haziran'da, Türkiye'nin 15 Temmuz mücadelesi, AK Parti'ye 'evet' oyu vermektir. Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' oyu vermektir."
Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve milletvekilleri de katıldı.
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