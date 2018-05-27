GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "24 Haziran'da, Türkiye'nin 15 Temmuz mücadelesi, AK Parti'ye 'evet' oyu vermektir, Recep Tayyip Erdoğan'a 'evet' oyu vermektir." dedi.

Gül, partisince bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, seçim olsa da olmasa da her zaman sahada, vatandaşların dertleriyle ilgilenen bir partinin mensubu olduklarını söyledi.

24 Haziran'da Türkiye'nin çok önemli bir seçime gideceğini hatırlatan Gül, "24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Türkiye 16 yıldır istikrara kavuştu. Bu istikrarı kalıcı hale getirmenin adı 24 Haziran'dır. At sahibine göre kişner. 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olursa kişi başı milli gelir 20 bin dolara çıkar." diye konuştu.

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Gül, bugün 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahalenin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, müdahalenin Türkiye'nin en karanlık sayfalarında yerini aldığını ve utanç verici olduğunu ifade etti.