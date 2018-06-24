Abraham Paşa Korusu'nun milletvekillerine tahsis edileceği iddiası

TBMM Başkanlığınca, Beykoz Abraham Paşa Korusu'nun milletvekilleri için sosyal tesis yapılacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Vakıflar Genel Müdürlüğünden TBMM Başkanlığına tahsis edilen Beykoz Abraham Paşa Korusu'nun milletvekilleri için sosyal tesis yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığını anımsatıldı.

Açıklamada, haberde yer alan ifadelerin tamamının gerçek dışı olduğu kaydedildi.

