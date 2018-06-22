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Adalet Bakanı Gül canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (1) - "Cumhurbaşkanının ilk turda, pazar günü seçileceğini ve milletimizin Meclis'te de çoğunluğu AK Parti'ye vereceğine inanıyorum" - "(Bakanlık sayısının düşürülmesi) 26 bakanlığı 16 bakanlığa indirdik. Buradan çok ciddi anlamda tasarruf sağlayacağız, yani tasarrufa biz devletten başlayacağız, bürokrasiden başlayacağız" - "Sistemi daha hızlı bir hale getirerek vatandaşımızın etkin, çabuk hizmet göreceği bir sistem yaptık. Böylece bürokrasi, hantallık ve israf kamuda azalacak" - "(FETÖ üyelerinin iadesi) Bu ülkeler, hep hukuktan, insan haklarından bahsederken bir mahkemenin kararını yerine getirmemesi hukuk katliamıdır, insan hakları ihlalidir çünkü burada 250 şehidimizin kanı vardır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanının ilk turda, pazar günü seçileceğini ve milletimizin Meclis'te de çoğunluğu AK Parti'ye vereceğine inanıyorum." dedi.

Gül, Kanal 24 televizyonunda canlı yayında soruları yanıtladı.

Abdulhamit Gül, baklavası ve fıstığıyla meşhur olan Gaziantep'in, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mitinge verdiği destekle, adına yakışır bir coşku ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gül, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Cumhurbaşkanının ilk turda, pazar günü seçileceğini ve milletimizin Meclis'te de çoğunluğu AK Parti'ye vereceğine inanıyorum. Birkaç hafta önce bazı seçmenlerin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceği düşüncesi hakimdi. Son 10 gündür artan bir trendle hem cumhurbaşkanı hem de meclis için AK Parti'ye oy verileceği düşüncesi hakim olmaya başladı." diye konuştu.

Bakanlık sayısının azaltılması konusundaki gelişmelere de değinen Gül, şöyle konuştu:

"26 bakanlığı 16 bakanlığa indirdik. Buradan çok ciddi anlamda tasarruf sağlayacağız, yani tasarrufa biz devletten başlayacağız, bürokrasiden başlayacağız. Sistemi daha hızlı bir hale getirerek vatandaşımızın etkin, çabuk hizmet göreceği bir sistem yaptık. Böylece bürokrasi, hantallık ve israf kamuda azalacak. Onlarca müsteşarlık, genel müdürlük bunların hepsi azalacak, ihtiyaç olduğu kadar kalacak. Mevcut durumda her bakanlığın ayrı maliyeti var. Zaruri olan, benzer işleri yapacak bakanlıkları kaldırıp, işler bir bakanlığa verilecek. Gece gündüz çalışacak, cumhurbaşkanının vizyonuna ayak uyduracak bakanlıklar oluşacak. Millete hizmet veren bir cumhurbaşkanı olduğu için millet bunları denetleyecek. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi cumhurun ülkeyi yönettiği bir sistem olacak."

- "Dünyanın en büyük havalimanı, Türkiye'yi marka haline getirecek"

Gül, muhalefetin millete verecek hiçbir şeyi olmadığını öne sürerek, "(Oy alalım ama hep başkalarına çalışalım) diyorlar. AK Parti'ye kadar hep böyle oldu. AK Parti gelince milletten alınan para hizmet getirdi. AK Partinin diğerlerinden farkı bu. Dünkü proje (İstanbul Yeni Havalimanı) da böyle. Yüz bin kişiye iş sağlayacak bir projeden söz ediyoruz. Devamında ise yüz binlere etkileri olacak. 150 milyon yolcunun ineceği dünyanın en büyük havalimanı, Türkiye'yi marka haline getirecek." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile çok etkin bir mücadele olduğunu belirten Gül, sürecin yarıdan fazlasının tamamlandığını, darbe davalarına ilişkin yargılamaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Gül, FETÖ'nün 40 yıllık bir yapılanma olduğunu ve "2 yılda bitirdik" demenin çok doğru olmayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye iade taleplerini gerçekleştiriyor. Avrupa'da bazı algıların yıkıldığını görüyoruz. FETÖ ile mücadelede zamanında siyasi diyenler oldu çünkü FETÖ çok büyük bir algı operasyonu yaptı. Ama zaman içerisinde herkes gibi o ülkeler de bu yapının kendileri için bir tehdit oluşturabileceğini, esasen sunulan deliller mahiyetinde bakıldığında demokrasi için bir tehdit oluşturduğunu da yavaş yavaş anladıklarını söyleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle batılı ülkelerden iade talebi söz konusu değildir. Ama bize düşen bu mücadeleyi vermek. Her platformda diplomasi ve hukuk yoluyla süreci takip ediyoruz. Umarız başarıyla sonuçlanır. Bu ülkeler, hep hukuktan, insan haklarından bahsederken bir mahkemenin kararını yerine getirmemesi hukuk katliamıdır, insan hakları ihlalidir çünkü burada 250 şehidimizin kanı vardır. Adalet suçluların cezasını vermelidir. Kararı mahkeme verecektir."

(Sürecek)

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